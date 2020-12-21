陶晶瑩（陶子）與製作人B2陳彥銘合作網路節目《陶口秀》，7月首錄至今已近半年，陶子主持功力深厚，她與王陽明、炎亞綸、陳淑芳等多位話題人物，在訪談過程擦出不少精采火花，節目至21日晚間6點訂閱數達9.94萬，吸引不少忠實觀眾。但近日傳出節目即將結束的消息，對此製作人B2回應，《陶口秀》仍會繼續錄。

製作人B2表示：「節目不會停啊，怎麼會停？我們現在還是1個月錄1次。」他認為應該是與東森噪咖的播出合約即將到期，才有這樣的傳聞，但不管續約與否，《陶口秀》都會繼續，並坦言「我們就是網路播出而已，壓力沒有很大，現在只有播出的合約時間快到，但這沒差，不管人家以後要不要播，我們還是會繼續錄，網路節目比較自由，好的平台可以播，我們就放權給別人播，有好的置入也接受，這個節目很自在，沒有壓力一定錄或不錄」。

B2提及與東森噪咖的合約，因時間還沒到，目前尚未開始談是否續約，但無論如何，《陶口秀》還是會維持每月錄一次的規律，繼續錄下去。

(中時 )