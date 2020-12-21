東北季風影響及南方雲系北移，今(21日)晚至明(22)日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。(氣象局)

今天（21日）為冬至，是北半球夜最長晝最短的一天，玉山也於早上8：20分下起入冬以來第一場雪，積雪達0.5公分。中央氣象局表示，明（22）氣溫略回升，各地濕涼，雨勢稍微趨緩，不過東北部有局部大雨機率。「天氣達人」彭啟明指出，未來還有兩波降溫，分別在周四（24）及周日（27）。尤其跨年前的冷空氣南下較明顯，低溫恐降至10度，逼近強烈大陸冷氣團等級。

受東北季風挾帶冷空氣影響，玉山今早氣溫降到零下3.1度，加上水氣充沛，終於下起今年入冬以來的初雪。整場雪共下了90分鐘，積雪達0.5公分，氣象局表示，早上玉山下雪後，就開始下雨，目前已無積雪情況。

氣象局表示，明天（22日）白天起東北季風稍減弱，氣溫稍微回升，水氣也略為減少，各地大致為多雲天氣。但受東北季風影響及南方雲系北移，北部、東部及東南部地區及恆春半島仍有局部短暫雨機會，中南部山區亦有零星短暫雨。另外，氣象局針對基隆市、新北市，及宜蘭縣發布大雨特報，今晚至明天，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，明天各地清晨低溫約15-18度；白天高溫苗栗以北及宜花地區約20-22度，中南部及東南部地區約23-25度。

「天氣達人」彭啟明表示，第23號颱風科羅旺今早已減弱為熱帶性低氣壓，不過部分外圍水氣漂到台灣上空，與東北季風兩股勢力交會，造成東北部雨勢較大，中南部也有零星雨。

彭啟明說，明天起隨著東北季風減弱，雨勢稍緩、氣溫稍回升，周三（23）回暖較明顯。不過到了耶誕節前夕又會再度降溫，周三晚起到周四（24）受到新一波東北季風增強，東北部天氣再度轉涼，至周六（26）開始氣溫回升；周日（27）後還有一波東北季風增強，請把握中間回暖空檔。

彭啟明提醒，跨年前的降溫較需要注意，預測這波冷空氣南伸較多，台灣北部低溫會下探至10-12度，逼進強烈大陸冷氣團等級，未來還要持續觀察。

(中時新聞網)