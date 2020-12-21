高雄市議員黃捷罷免案，中央選舉委員會宣布明年2月6日舉行罷免投票，黃捷則是在臉書號召「挺捷志工隊」，招募志工和監票尖兵；另有綠營粉專號召民眾反罷免，不料卻被綠營支持者吐槽。對此，宅神在政論節目中形容，黃捷現在面對的狀況是「小綠的天災」。

宅神在政論節目《TVBS國民大會》中說，黃捷現在面對的狀況是「小綠的天災」，「就是你現在明明內心支持民進黨，可是口頭上一定要想辦法中立一下」；他認為以前罷免案很難通過，現在卻變成一言不合就提出罷免，回顧高雄前市長韓國瑜罷免案二階通過時，黃捷就曾站出來說，「真正勇敢是拿得起放得下....，市民早就死當你了，還是知所進退，自己辭職下台...」。

對照現今狀況，宅神說，「結果咧，黃捷之前還嗆罷免團體『說鳳山的鳳字很難寫』，最後二階過了，真正危險開始了，因為你討人厭程度，將會決定罷免會不會通過。」他更直言，雖然黃捷在罷免案後期變得低調，但這還不夠保護她，即使有綠營粉專號召支持黃捷，結果看底下留言，網友們答案卻是不認同。

針對黃捷罷免案，中選會表示，該罷免案原連署人人數4萬1,683人，符合規定人數3萬498人，不符合規定人數1萬1,185人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告，並於2021年2月6日投票、開票、2月9日前審定罷免投票結果、2月9日公告罷免投票結果。

(中時新聞網)