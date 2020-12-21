核四公投領銜人黃士修今天在臉書上公布警方約談的通知單，警方以「妨害名譽」罪名請他到案說明。黃士修詢問警方是因為哪件事情被告妨害名譽，警方向他透露是因為他日前在臉書上批評三倍券的事件。

黃士修指出，警方告訴他是因為他在臉書上評論，「照這個邏輯，馬政府的消費券也通通花出去了，而且最初發放簡便，還不用先繳一千元，就能直接領三千六百元的券。」因此被提告妨害名譽。

黃士修表示，他的重點是替代消費比例，不要拿疫情後經濟自然復甦當作三倍券的功勞，整天只會騙那些不懂經濟學的智障，好嗎？

黃士修質疑，蔡總統還沒交代人民先繳一千元，政府突然多出超過兩百億元現金流，不是租稅也不是規費，更沒有像當年訂定消費券特別條例，這種沒有法源的收入花到哪裡去了呢？

黃還加碼嗆行政院長蘇貞昌，自己家人拖到最後一個月都不想花，蘇院長拿來給孫女買漫畫還想報統編洗現金，被抓包才趕緊撤回。「浮濫報公帳，無異於貪污。」

黃士修也對於會被這樣提告提出質疑，他批評的是蔡英文總統的三倍券政策，不知道哪位不懂經濟學的智障對號入座？且他在蔡英文臉書留言的時間是12月19日，沒想到這張通知書卻是12月15日打好的。

黃士修也開玩笑說，「對於台灣時空管理局士林分局違反時空安全衛生管理法，公然擾亂時間流動以及破壞魔術神秘性，給予最嚴厲的譴責。」

(中時 )