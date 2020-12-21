「亞歷媽」王君萍育有一對台法混血兄弟9歲亞歷山大、6歲安德里，亞歷媽經常在網上分享育兒點滴而擁高人氣，不過亞歷媽近日曬和2個兒子一起泡澡照，未料卻引發網討論母子一起泡澡是否適合，對此，亞歷媽也大方留言回應。

亞歷媽日前在IG透露，南法天氣冷、又一直下雨「泡澡會讓人感到放鬆心情」，她曬出與9歲亞歷山大、6歲安德里的泡澡照，並直呼：「再擁擠兩個也要和我擠在一起泡澡」，畫面溫馨，但卻引發網留言「孩子會好奇你的身體跟他們的不同嗎？該怎麼解釋？」、「亞歷8歲（9歲）還一起洗澡，有點太大了吧」。

對此，亞歷媽表示，她會直接告知「讓孩子認識身體器官是很重要的」，至於親子泡澡，亞歷媽則認為，是要看每一個父母「說真的我們只是偶爾一起泡澡，孩子思想真的很單純！二～四歲時最好奇，看到什麼就問，我和老公都是不會避諱直接教導」。

亞歷媽認為，小孩早點有性教育比較好「我以前爸媽是傳統保守型，躲得跟什麼一樣，學校的教育也是很害羞的教導快速帶過，我覺得以前自己在這樣的環境長大，導致不懂的事很多」，不過，亞力媽也強調，性教育不只侷限性器官與性行為「而是身體那些部位不能給他人觸碰，或是不能給別人看，要自我保護」，亞歷媽正面回應網友質疑，也獲得粉絲一片狂讚。

「亞歷媽」回應網友質疑。（圖／取材自王君萍 Instagram）

(中時新聞網)