桃園領航猿洋將里德的大三元紀錄就這樣失而復得了！PLG官方在21日晚上10點突然宣布，由於記錄台人員的嚴重疏失，造成里德少記1次助攻，在經過反覆看過比賽影片後確認補上1次助攻，也讓里德拿下18分、11籃板及10助攻數據，正式成為PLG史上首位完成大三元球員。

以下是聯盟發布的更正新聞稿，「經過影片的證實，桃園領航猿洋將里德(Davon Reed)在20日對戰福爾摩沙台新夢想家，賽事編號GAME 02的比賽中，確實有10次助攻，攻守紀錄員少計1次，因此里德該場的數據為18分、11籃板、10助攻，成為P.LEAGUE+史上第1位成就大三元的球員。

聯盟知道數據對球員的重要性，因此反覆觀看影片力求正確，並且主動面對記錄錯誤進行修正，未來也會加強相關人員的訓練督導。再次對里德及所有球迷致歉。

以下是里德在比賽中10次助攻的詳細紀錄，請參閱，謝謝。1.第1節8:40戴維斯 拖車灌籃、2. 第1節7:50傑克 籃下空中接力、3.第1節4:24林耀宗 籃下上籃、4.第2節2:29彭俊諺 三分命中、5.第3節1:30陳靖寰 三分命中、6.第3節36.8施晉堯 籃下、7.第4節11:06陳靖寰 三分命中、8.第4節7:29施晉堯 三分命中、9.第4節4:17張耕淯 三分命中、10.第4節3:37彭俊諺 三分命中」

(中時 )