緯創位於印度南部卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）代工生產iPhone廠房遭暴徒破壞事件，最新消息指出，緯創會遇到這樣突發的狀況，根本原因，可能是因為其擴張太快，導致緯創在新環境中應付不來，這也代表隨著全球供應鏈逐漸多元化，此事件足以成為未來台灣甚至大陸企業的借鏡。

根據美國財經媒體引述匿名消息人士的說法，緯創在柯拉爾工廠擴展速度極快，在疫情爆發前為員工數2000人，到了11月，員工人數卻暴增到9000人，等於在8個月內就多了3.5倍，為了在短時間內招聘這麼多員工，光是緯創找上的人力仲介公司就高達6間。

報導指出，一名當地議員表示，僅僅他一個人，就推薦了300名員工加入緯創。值得一提的是，這是2001年一座經營121年的金礦礦廠關閉後，柯拉爾首次成為吸引印度勞工就業的地方。

一名消息人士則指出，由於短時間內員工大增，導致員工管理系統崩潰，出勤記錄不再精確，因此，員工薪水及加班費難以準時拿到，再加上緯創該廠房人資管理團隊又只有3人，如此龐大的員工人數，根本不是這樣的團隊能夠應付的來，所以最後就像洪水潰堤般，一發不可收拾。同時，柯拉爾官方報告也指出，緯創並未保留好員工的出勤及薪資發給記錄。

對此，歐洲工商管理學院教授陳國立則表示，美國及日本企業在適應外國文化方面，已經有非常多年的歷史，但是對大陸及台灣企業來說，都是「適應新環境」的新手。隨著供應鏈多元化，緯創的事件值得成為借鏡，這意味著他們必須花更多時間，去了解他們自己可能較脆弱的環節，以提前預防可能會面臨的風險。

(中時新聞網)