精神科醫師蘇偉碩日前因反萊豬的言論遭政府「查水表」，衛福部長陳時中也強調，蘇偉碩應向社會大眾說明以正視聽，若錯誤訊息能不再被廣泛傳播，不排除撤告。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男直批，陳時中所言是戒嚴時代用語，他還質疑，台灣疫情防控成功，是因為經歷了38年的戒嚴統治所致。

沈政男21日在臉書上表示，有沒有看到陳時中今天說了「以正視聽」幾個字？這就是戒嚴時代的用語。並指出，試想如果明年新冠疫苗開打，許多人裹足不前，造成施打率太低，指揮中心會有什麼反應？「有沒有看到已經有防疫專家說，可以立法強制施打？」

沈政男指出，歐美已經開始施打，但民眾意願不高，且出現了好多關於疫苗的謠言，「試想，如果明年台灣疫苗施打率不高，而且也出現了疫苗謠言，衛福部會不會去告人？食安都要告了，防疫豈有不告之理？」

沈政男分析，防疫是一種社會控制，「現在，我開始懷疑，台灣關於防疫的社會控制那麼成功、醫療戒嚴那麼順利，乃因為台灣被政治戒嚴了38年」，但他也坦言，這只是一個假說，猶待進一步驗證，但可以肯定的是，台灣防疫成功不是靠什麼GPS追蹤郵輪接觸者，因為那次的追蹤結果顯示，感染人數等於零。

網友們也留言回應，「沒錯，台灣骨子裡服從威權」、「蔡總統總是把民主掛嘴邊，以為自己是最民主的總統，但防疫的事如果民主，早就跟美國一樣了」、「哇！留言比文章精彩，沈先生，你出運了」。

(中時新聞網)