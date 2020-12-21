大陸江蘇靖江市日前發生一名女子當街脫光衣物，還自拍裸照發給民眾情事，起初以為該女精神異常，後來才知道，她因為未婚夫開著她的車戴小三，才想出此招報復未婚夫。網友得知內情紛紛感嘆：「要脫也是小三脫，怎會是妳脫，真是笨！」。

據《易視頻》報導，這名裸女12月16日當晚一絲不掛，現身在靖江街頭，當街拿起手機自拍，再將裸照發送給路過民眾，由於大家不曾遇過此事，一開始以為該女子精神異常，但真相卻是她準備再婚，未婚夫竟花她的錢找小三，讓她相當崩潰，才想到用自拍裸照方式報復未婚夫。

該女子氣炸說：「未婚夫花我的錢找小三，拿我的車載那個女人，還坐在本來是我專屬位置的副駕駛座，這樣做對得起我嗎？」。還說，她要求未婚夫把小三帶出來，看看是什麼樣的女人搶走她的未婚夫，結果對方完全不理，才會威脅對方脫光衣服自拍後，將影片四處發送。

網友們得知該女自拍裸照動機不禁感嘆：「他都不在乎妳了，妳還拿自己的身體去威脅他」、「要脫也要脫小三的啊！傻姑娘」、「不應該是妳裸奔，應該是妳未婚夫裸奔才對」、「何必拿未婚夫的錯誤來懲罰自己」、「為何要糟踐自己來報復未婚夫」。

(中時新聞網)