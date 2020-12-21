英國上周末發現新冠肺炎的新變種病毒，其傳染力更強而引發外界恐慌。但多位專家認為目前針對新冠肺炎而研發的多款疫苗，仍能有效地預防新變種病毒的感染。

華盛頓大學醫學院「健康指標和評估研究所」（IHME）的肺科專家古普塔（Vin Gupta）就對目前的疫苗能預防新冠肺炎和其新變種病毒等感染是有信心。

其理由是就基因層面來看，新變種病毒可能跟新冠肺炎「非常相似」，既然疫苗引發人體所產生的抗體，能攻擊和殺死新冠病毒，自然也能攻擊和殺死新變種病毒。

他不認為新變種病毒在基因上出現小變化後，就能影響疫苗的防護效果。

儘管古普塔認為未來研發新疫苗時，可能必須把新變種病毒也列入研究範圍內，就像流感疫苗那樣要更新，但他強調新變種病毒可能只會影響未來的疫苗研發工作，不會影響目前疫苗終結疫情的效果。

被拜登延攬為下一任美國衛生局長的莫西（Vivek Murthy）也有類似看法。他說沒理由認定目前的疫苗，對英國新變種病毒沒有防護效果，而且也沒證據顯示感染新變種病毒後的死亡率更高。

他強調目前所建議的個人預防疫情方法，包括戴口罩、保持社交距離和勤洗手等，同樣能降低新變種病毒的傳播。

雖然倫敦帝國學院的免疫學教授阿提曼（Danny Altmann）認為新冠肺炎有變異性，但也認為新變種病毒不可能有對抗目前疫苗的能力。

英國卡迪夫大學傳染疾病研究員費特曼（Andrew Freedman）認為目前疫苗的防護力，也能預防新變種病毒。但他不否認，若病毒繼續變異下去，疫苗往後所提供的免疫力是有可能會降低。

(工商 )