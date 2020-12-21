民進黨政府將在明年8月開放萊豬，讓在野的國民黨、親民黨、民眾黨都有不少意見，質疑萊豬對人體健康有很大疑慮，政府應詳細說明清楚，國民黨立委賴士葆今天拋出20個理由表示，萊豬進口的行政命令表決在即，23日晚上大家吃非萊豬最後晚餐，號召全民24日參與圍城遊行。

行政院24日(本周四)將針對行政院擴大開放美豬美牛的9個行政公告及2個法律案進行發言跟表決，黨團幹事長鄭運鵬指出，蘇揆以去年同婚專法表決為例，勉勵綠委一致投票，堅守價值，而而會中也決議，周四表決時黨團會做成一致投票。

賴士葆今(21日)在臉書拋出20個理由，回應行政院及民進黨立院黨團的行動，理由逐條條列如下：

一，在2013年綠委提案，林佳龍等人連署「謠言應受言論自由保障」，為什麼現在變成只要言論和政府不同立場就要被查水錶、被法辦？

二，過去陳菊因為美牛事情可以嗆A IT處長司徒文，為什麼盧秀燕對A IT處長表明拒絕萊豬就被蔡政府圍剿？

三，民進黨過去可以說萊牛是毒牛，為什麼現在不許大家說萊豬就是毒豬？

四，因為狂牛症美牛禁止輸入， 2006蘇貞昌任行政院長時，沒有檢驗萊劑就放行美牛進口，以至於到2011年止，國人吃進10萬噸的萊牛，蘇貞昌要不要認錯？

五，2009年民進黨「反毒牛、反出賣、反欺騙」遊行，蔡英文說談判要開誠布公，讓國民健康有保障和保護，做不好就叫他下台，基於這些理由，蔡英文現在為什麼不下台？

六，民進黨在野要求瘦肉精零檢出，現在為什麼強壓不許地方政府依據自治法要求瘦肉精零檢出？

七，教育部說營養午餐不會有萊豬，為什麼在野黨立法制定萊豬管理規範卻被民進黨全面封殺？

八，蔡英文說人民不滿意可以大聲說、可以拍桌子，現在不同意政府的意見為什麼被查水表、被移送法辦？

九，蔡政府至今堅持標示萊劑就是歧視，會帶來貿易障礙，為什麼口口聲聲護主權的政府卻是喪權辱國，踐踏漠視國人健康？

十，為什麼蘇貞昌可以為丁怡銘三次道歉？萊豬進口，出賣國人健康，至今仍高姿態不肯對國人表達一絲歉意？

十一，台灣禁用萊克多巴胺，政府始終沒有講清楚，為什麼卻又矛盾的允許讓萊劑肉品進口？

十二，政府重大政策預告期間必須30天以上，為什麼涉及食安及影響產業的美豬美牛進口只公告7天，政府為什可以公然違規？

十三，蔡英文說萊豬進口是給民眾多一個選擇，不一定要吃，既然這樣為什麼要進口？難道不知道最後可能都會讓不知情者和弱勢的人吃下嗎？

十四，政府拿出CODEX訂定萊劑含量許可值當說帖，還說時空背景不同。請問萊劑會隨時空改變消失嗎？

十五，蘇貞昌說每天吃33塊含萊劑排骨5到10年才會超標，為什麼所有的官員都公開表示不願意帶頭吃？連作秀都不敢？

十六，萊豬查場爭議做半套，為什麼只查新廠不查舊廠？為什麼新增貨號只針對內臟？為什麼不能比照基改食品方式對萊豬增列貨號？

十七，政府打死不肯標示萊劑，卻歡迎肉品進口商標部進口萊豬並且主動標示無萊劑肉品？

十八，政府為什麼要主動宣布進口包含萊豬在內的美豬牛？為什麼政府不為人民健康把關？

十九，未經談判貿然開放美豬牛進口，蔡英文說為了國家整體的利益，現在FTA、BTA、CPTTP八字沒一撇，犧牲國人健康，請問我們得到什麼利益？

二十，泰國政府寧願被美國取消兩百多億的商品優惠關稅也不讓美國萊豬進口，中國大陸、歐盟、俄羅斯等國家都反萊豬進口，為什麼蔡政府不能捍衛國人健康？

給你理由為什麼你要站出來？為什麼你不能再沉默？當獨裁成為事實，沉默就是縱容獨裁者無上限的限縮言論自由，萊豬進口的行政命令表決在即，12月23日晚上吃非萊豬最後晚餐，... 由賴士葆發佈於 2020年12月21日 星期一

(中時新聞網)