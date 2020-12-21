超市龍頭全聯福利中心積極布局「白金商機」，旗下烘焙相關自有品牌「四大天王」，包括We Sweet甜點、READ BREAD麵包、阪急現烤麵包及OFF COFFEE現煮咖啡，今年業績合計可達46億元，明年更將挑戰50億元大關！其中，光是主打高CP值的We Sweet甜點，今年業績估達27億元，明年還將挑戰30億元，成為全聯最強「小金雞」！

全聯21日率媒體團赴桃園蘆竹，參訪We Sweet合作供應商之一歐藝烘焙，直擊冷藏甜點生產線。全聯表示，該廠主要生產戚風蛋糕類商品，其中，穩居全聯長銷冠軍的「捲類」蛋糕，歐藝就是其中一大主力供應商，其生產的「提拉米蘇捲」迄今已熱銷超過800萬條。

事實上，雙方從2006年就開始合作，當時甜點還只是全聯門市眾多商品之一，直到2016年成立We Sweet甜點品牌開始推廣，並積極透過攜手知名品牌聯名，成功打響名號。光是今年以來，就推出Hershey’s巧克力、京都宇治抹茶、Kiri法式乳酪、瑞士三角巧克力等聯名款，年度定番的草莓季也是熱銷商品。

為何全聯甜點能如此熱銷？從全聯商品部生鮮中心採購課副課長簡素娥的分享，至少可歸納出以下三點。首先是超高「CP值」，We Sweet甜點定價從49～159元，跟市面上一般甜點相比，價格上有絕對的優勢；再者是話題性，自從第一檔跟Hershey’s聯名爆紅後，此後多款聯名甜點也都有不錯的表現，業績平均可高出二成以上；第三是新鮮，工廠生產完後36小時必須送達店舖，維持新鮮販售。

從We Sweet客群來看，簡素娥透露，首先是學區、文教區賣得特別好，如淡大、輔大、東海大學周邊門市都不錯，特別是推出聯名款時爆發力更強；再者是一般甜點店較少的外縣市，We Sweet可扮演替代功能，加上CP值又高，以近期推出的4吋蛋糕來看，單個只要139～159元，且尺寸剛好符合小家庭一餐分食，消費者接受度相當高。

此外，全聯機製麵包品牌READ BREAD今年也有新動作，不僅推出超夯的「生吐司」搶市，還攜手世界麵包冠軍吳寶春聯名；同時，全聯積極衝刺的現烤阪急麵包及OFF COFFEE現煮咖啡，目前也都超過800多店，簡素娥指出，今年現煮咖啡預估達850店、阪急麵包近870店，明年第一季皆可望擴大到全台上千店。屆時也將再挹注全聯烘焙「四大天王」業績，再向上提升！

(工商 )