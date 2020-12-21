歐盟藥物管理局（EMA）21日開會審查輝瑞（Pfizer）、BioNTech疫苗上市許可，預計27日開始在歐盟27國接種。外媒報導歐盟以每劑15.50歐元（約18.90美元）價格向兩家藥廠採購疫苗，低於美國首批疫苗採購價。

德國官員透露，假設21日會議結論是輝瑞、BioNTech疫苗安全無虞，歐盟藥物管理局將核發條件式許可，最快自27日起在會員國施打疫苗，但兩家藥廠仍須向歐盟提交後續完整試驗報告，才能確保歐盟明年繼續下單。

法國衛生部長韋蘭（Olivier Veran）稍早發布推文表示，法國將自27日起施打疫苗，首波施打對象以染疫風險高的老年人為主。

繼英國、加拿大及美國主管機關對輝瑞、BioNTech疫苗核發緊急使用授權後，歐盟背負的壓力日漸沉重，因為新冠肺炎至今已在全球奪走將近170萬條人命。有別於英、美、加政府針對高風險族群核發的疫苗緊急使用授權，歐盟核發的將是較正規的疫苗上市許可。

(工商 )