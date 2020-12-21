雖然新冠疫苗問世終為不見天日的疫情帶來一線曙光，美股也因此大受激勵再創新高，然而投資者仍不相信疫苗能有效抑制疫情！據德意志銀行對投資者進行的月調指出，受訪者對於疫苗上市仍有所保留，他們甚至認為明年市場最大風險恐是疫苗無法控制病毒擴散。

在這份針對984名投資者的調查發現，受訪者認為未來一年可能影響全球金融市場的最大風險，前三項都與疫苗有關。像是排名第一就是擔憂病毒變種恐令疫苗失效，挑選此項的受訪者將近4成。其次為憂心接種疫苗可能引發嚴重副作用。第三則是許多民眾對疫苗缺乏信心而拒絕施打，反使經濟復甦受到阻礙。

安本標準投資管理全球經濟學家麥坎（James McCann）指出，市場似乎不太預期疫苗接種過程將會完美無暇，他們反而擔憂一些基本問題，像是注射器短缺、供應鏈挑戰與需要施打第二劑等，這些因素都「可能動搖信心」。

但德銀策略師瑞德（Jim Reid）則持不同見解，聲稱一旦疫苗施打計畫比預期順利，有助為金融市場帶來意外提振。

(工商 )