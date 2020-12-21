隨著英國疫情急速升溫，讓疫情對於經濟復甦的力道蒙上一層陰影，美股期指盤前大跌，道瓊期指更一度暴跌超過700點，近期最熱的加密貨幣市場也面臨大幅回檔，比特幣大跌超過上千美元，過熱情緒似乎也難掩歐美疫情問題。道瓊工業平均指數周一(21日)開盤下跌289.02點、以29,890.03點開出，失守3萬點關卡，隨後跌勢一度擴大至超過300點。

截至台灣時間21日晚間10點45分，道瓊指數下跌171.76點或0.57%、暫報30,007.29點；標普500指數下跌34.54點或0.93%、暫報3,674.87點；那斯達克指數下跌111.38點或0.87%、暫報12,644.26點；費城半導體指數下跌44.12點或1.60%、暫報2,720.62點。VIX指數則是狂飆28.91%、暫報28.27點，但隨著開盤後恐慌情緒逐漸穩定，漲幅降至近20%，報在25.74點。

4大科技巨頭開盤表現除亞馬遜都走跌，電動車大廠特斯拉股價下跌37.42美元或5.38%、暫報657.58美元。台積電ADR股價下跌0.43美元或0.41%、暫報103.85 美元；聯電ADR股價上漲0.19美元或2.34%、暫報8.32美元。

歐股早盤大跌超過3%，主要是英國政府對倫敦以及東南部地區實施類封城措施，加上多國對英國客機入境發出禁令，這些措施發生在本周即將展開的耶誕節假期，讓本季經濟活動表現面臨極大壓力。

歐洲藥品管理局稍早授權輝瑞和BioNTech共同研發的新冠疫苗的緊急申請，替歐洲新一波來襲的疫情，帶來些許好消息。

延宕多月的美國新一輪經濟刺激法案終於達成共識，這筆約莫9000億美元的紓困案將替美國家庭、勞工薪資保護以及企業補助帶來正面影響，目前美國國會將表決此議案，目前已經表決通過，只要是年收入在7萬5千美元以下的美國民眾，將獲得600美元現金，以及每周300美元的補助金。此外，美國聯準會(Fed)上周公布的利率決策會議也聲稱，將持續寬鬆政策，支撐經濟復甦力道。

(中時新聞網)