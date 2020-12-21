陽明山國家公園野放牛隻暴斃北市動保處持續採樣調查死因。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

陽明山國家公園今年2個月內有24頭野化牛隻陸續死，中央及地方跨部會機關開研討會探討死因，並公布初步調查。北市動保處表示，牛隻死亡應與長期營養獲取不足有關。對此，網友一面倒覺得不可思議，牛在草原活活餓死，感覺怪怪的，有人更嗆「鬼才會相信！」

根據中國時報報導，動保處指出，目前初步排除動物傳染病及人畜共通傳染病的可能性，死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不足，此與目前族群數量、天候因素以及植被退化具相關性。

動保處並建議陽明山管理處，應設立緊急營養補給點，像是擎天崗舊牛棚、頂山石梯嶺，於適當地點放置內含能量、蛋白質與礦物質舔磚或乾草，並加強巡查、監測及通報，並安排抽樣牛隻進行健康檢查及妥適處置。

陽明山牛隻集體暴斃死因公布後，網友一片嘩然，紛紛留言開嗆，「牛在草原餓死，感覺有點怪怪的」、「長期營養不良會一年內集體暴斃？鬼才會相信！」、「營養不良應該骨瘦如柴，瘦弱的先死掉才對，要騙也騙得像一點」、「營養獲取不足？擎天崗環境巨變？」、「聽你們這些專家在放屁，營養不良會集体暴斃，個個豐滿健壯？」、「所以，長期營養不良，會在同一時間一起死？」、「營養不良怎麼會長那麼大，還要隱瞞什麼？」

不過，也有網友持不同看法，「這一陣子的寒流和降雨對牛牛可能是嚴重的打擊！因為營養不良，無法挺過這樣的低溫。」、「所以你為什麼要去介入野生動物的生活？自以為人類很偉大什麼都要去管？還一堆陰謀論」。

(中時新聞網)