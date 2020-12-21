古董文物或寶石價值連城，無意間翻出無價之寶一夜致富的案例也時有耳聞。大陸1名蒙古族女子發現母親使用多年的切肉刀異常精美，上面還鑲嵌著碩大的珊瑚，直覺它的來頭不小，決定偷偷拿著切肉刀上節目鑑定。沒想到，專家一看隨即嚇到手抖，認為切肉刀很可能是清代皇帝賞賜，價值至少人民幣百萬元。

《新浪新聞》報導，該名蒙古族姑娘近日參加寶物鑑定節目，拿出1把母親常用的切肉刀，並透露這把刀是傳家之寶，平時都是媽媽在使用，由於刀的外觀異常華麗，造型也相當古樸，且每次家中有客人來訪，母親必定會拿出來炫耀一番，種種因素讓自己忍不住懷疑，這把刀可能是一件很值錢的寶物。

經過仔細鑑定後，專家的手突然開始發抖，因為來賓帶來的切肉刀確實是過去蒙古貴族用的物品，其刀柄和刀鞘上不僅雕工華麗，還鑲嵌了1顆碩大的珊瑚石，就連內部也暗藏玄機，收納著1雙象牙製的筷子，研判可能是清代皇帝賞賜給蒙古貴族的寶物，現在至少價值人民幣100萬元（約新台幣430萬元）。

鑑定專家提到，如此大小的珊瑚石已經很少見，加上切肉刀是古物，還是皇帝御賜的寶物，可說是價值連城，如果再把它拿來切肉，實在太浪費了。聽完上述說法後，女來賓喜出望外，連忙答應自己把刀帶回去之後，一定不會再讓母親拿來隨便切肉，而是將它供起來，好好保存這件傳家之寶。

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(中時新聞網)