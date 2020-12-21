國民黨推「食安」、「公投綁大選」公投，為籌措經費，黨中央今天拍板，本月30日將首度舉辦募款餐會，至少募1000萬元，專款專用於兩項公投及核食議題。此外，黨中央也敲定明年7月24日改選黨主席、9月5日於台中辦全代會進行交接，避免與8月28日公投相互干擾。

國民黨因財務拮据又要推兩項公投，日後恐須還要處理核食如同萊豬強行叩關議題，黨務高層今天拍板1月30日首度由黨中央出面辦募款餐會，當天晚間7時將在新北市三重小巨蛋辦50桌，以「挺公投，保民主；護食安，顧健康」為主題，每人每張餐券1萬元，加上開放直接捐款，希望能募到至少1000萬元，所有款項將進到國民黨政治獻金專戶，但註明專款專用於兩項公投以及日後的核食議題的宣傳、動員及連署。

黨務人士指出，目前已設定若疫情管制允許室內辦理，就在三重小巨蛋裡面舉辦；若不允許室內辦理，將改為三重小巨蛋戶外搭棚方式辦理；總之無論如何，「為了募款推動公投，餐會辦定了。」餐會結束後3天就會公布募款結果，且每3個月公布經過會計師簽證的動支明細，以昭公信。

此外，黨中央也敲定明年7月24日 (星期六)辦理黨主席改選，9月5日（星期天）在台中「好運來洲際宴展中心」或「台中國際展覽館」舉辦全國黨代表大會、新舊任黨主席交接。

組發會主委李哲華指出，依循過去慣例，黨主席在全代會前約1個月改選完成，才能避免交接的空窗期過長；過去全代會多在8月底至9月初間舉辦，但因明年8月28日有國民黨提出兩件公投案可望正式投票，行管會預定9月5日辦全代會，黨主席選舉也不宜太接近公投日，已因打算在7月24日辦理，以利主席選後後，還有一個多月可全力衝刺公投。

李哲華說，有部分人士認為黨中央有意藉公投，拉抬江啟臣連任黨主席的選情，但實際上黨中央完全不希望兩則相互干擾，盼外界不用想太多。

(中時 )