國民黨推「食安」、「公投綁大選」公投的攻勢不斷，兼任國民黨「還我公投」執行長的革實院長羅智強，下月將先後展開「台北縱走」、「雙城縱騎」兩場苦行，推廣第二階段公投連署，同時赴桃園、高雄，助講罷免王浩宇、黃捷。

立院萊豬行政命令表決本周登場，國民黨也為第二階段公投連署盼募集40至50萬份連署書預作準備，除了各縣市黨部、各級民代配合，革實院長羅智強繼第一階段連署騎電動機車環台宣傳，這次也將有兩場苦行。

已進行347場街講的羅智強表示，第一場預計元月4日起，以1星期左右進行「台北縱走」，分別沿捷運藍線從忠孝西路走到忠孝東西、沿捷運紅線從木柵走到關渡，在每處捷運站街講並募集連署書。

第二場預計元月12日起，花3星期，從台北市騎單車沿西部縣市騎到高雄，沿路宣講及募集連署書，其中元月15日安排到桃園中壢，為隔天投票的王浩宇罷免案助講；到了高雄除了為罷免黃捷助講，也將赴高雄市府盼拜會市長陳其邁，希望陳為過去主張「誰開放萊豬就下台」、「公投應綁大選」表態。

羅智強說，之前騎電動機車環島瘦了3公斤，這次兩場苦行應可瘦10公斤。

(中時 )