2020年倒數10天結束，今年因受新冠肺炎疫情影響，讓大家悶到不行，想趕快擺脫2020，期待將迎接的2021年有個新氣象，通靈大師江嘉葉特地於10月29日抽了觀世音靈籤，預測2021年國運，驚吐明年秋天可能亂象更多。

江嘉葉表示抽中第28籤《孟嘗君雞鳴度關》，該籤詩的內容是「東方月上正蟬娟，頃刻雲遮月半邊，莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓。」配卦為：澤風大過，上兌（☱）下巽（☴）。遇到問題、阻礙時，有很大的壓力及負荷，此時必須要有包容力、忍耐力，運用自身的智慧以及德慧，等待時機，以大過於人的才德來處理事情。

江嘉葉進一步說明，籤詩前兩句「東方月上正蟬娟，頃刻雲遮月半邊」，指明月高掛，夜色如此美好，傾刻卻被烏雲遮蓋，像是缺了個角，形容不圓滿，不盡人意的狀況產生；後兩句「莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓」，則描述不要去怨嘆月圓之時怎麼會月缺，只要等待烏雲離去，月圓的景色自然會重新展現在大地之上，形容在運勢上有很多阻礙以及困難，但是這些問題，遲早會離去，美麗的月圓終究會重新出現。

江嘉葉透露，此籤詩含有危機到來，須面對挑戰，用大過於人的智慧以及耐心來面對。依六爻卦來看，雙官鬼旺相，會有相當多的麻煩事情要處理，尤其在秋天，不得不多加注意，另世持父母，休囚又日破，明年總統及政府單位將會非常操勞，不僅要面對繁重的事務，加上雙官鬼來生世爻，惱人的事情不斷，天災人禍接踵而來，應留意颱風、水災、地震帶來的傷害，好在經濟狀況還不錯，只是富者越富，窮者越窮，貧富差距會加大，執政者需多加注意平衡，以免激起民怨。

基本上，明年國運不能算是太平順，春天運勢普通，夏天福神子孫可進，能有一段較平穩安定的時節，秋天開始有許多紛爭亂象，國、民兩黨的表現都不盡理想，難以得到百姓的讚許，滿意度有降低的趨勢，冬天時，執政者要好好努力，克服困難，才有機會再次穩定時局。

★民俗說法，僅供參考。

觀世音靈籤第28籤。（江嘉葉提供）

(中時新聞網)