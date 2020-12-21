據「Defence Blog」21日報導，隨著印度海軍表達對F/A-18E「超級大黃蜂」戰機濃厚的興趣，以填補MiG-29之不足；若雙方簽署合約，美國航太巨擘波音公司可望超車俄國防企業，成為印度最大的武器供應商。

波音的分支機構「波音印度」同日在推特上展示影片，影片中波音的「超級大黃蜂」，成功地自跳板滑跳起飛，以證明該款戰機具備自航艦起飛的能力。

Our F/A-18 #SuperHornet demonstrates the ability to operate from @indiannavy aircraft carriers during its successful and safe launch from a ski-jump ramp. pic.twitter.com/92V14EXV9M — Boeing India (@Boeing_In) December 21, 2020

除「波音印度」公布的驗證影片外，「Defence Blog」也表示8月在馬里蘭州巴杜森河海軍航空站(Patuxent River Naval Air Station)登場的驗證大戲，也證明「超級大黃蜂」能與印度海軍「短場起飛／攔截著艦」(STOBAR)系統緊密配合，更證實波音日前進行的模擬研究。

波音專司印度戰機銷售的主管解釋，能自跳板成功且安全的滑跳起飛，等於開啟「超級大黃蜂」的驗證過程，即證實該戰機能在印度海軍航艦上有效作戰。

近日，印度海軍積極展現購買「超級大黃蜂」的意願，以填補俄國製的MiG-29的不足。若兩方簽署合約，勢必對俄國在南亞區域態勢帶來嚴重打擊。

事實上，隨著陸印邊界緊張，印度豪擲數十億美元添購12架Su-30MKI、21架MiG-29，還要升級59架現有的MiG-29。此舉引發美國不滿，一度向印度推銷「F-21」(F-16的印度特別升級款)，不過印度卻沒有買單。

或許是因為美方表達不滿，也可能是因為MiG-29高失事率、航程有限、電子裝備老舊等缺點，讓波音有意選擇「超級大黃蜂」補MiG-29不足。

目前印度擁有波音生產的11架C-17運輸機、8架P-8I海上巡邏機(另有4架已訂購)、22架AH-64E阿帕契直升機，以及15架CH-47F直升機。長期合作經驗，讓波音對「超級大黃蜂」能獲得印度青睞感到信心十足。

波音表示，做為印度航太領域近80年的合作夥伴，該公司不但是印度民航工業的重要核心，也夠實力成為印度國防部隊戰備與現代化的重要夥伴。今日，波音更在印度不斷發展的商業與國防航空領域，持續發揮重要作用。

(中時新聞網)