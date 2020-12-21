最近，在無雲的夜空會看到兩個明亮的星星彼此相當接近，那是我們太陽系的木星與土星，木星的視星等達到-2.9等，而土星也有0.2等，如此接近將令人印象深刻。這是因為土星與土星正運合到同一側，也就是「合」，但是今年更為特殊，兩星出現了更罕見的「大合相」，時間就發生在今年冬至(12月21日)，兩星的視覺距離僅有6弧分，幾乎就像貼在一起，上一次出現是400年前，就知道多麽罕見。有些學者認為，新約聖經提到，耶穌降生前出現的預示：伯利恆之星，或許就是2000年前的一次木星土星大合相。

「大合相」之所以被稱為「偉大的結合」(Great conjunction)，是因為對於古代的天空觀察者來說，木星與土星是天空中，移動最慢的兩個星。木星要花費將近12年，才能公轉太陽一周，而土星則更久，需要花費29.5年的時間，才能完成繞行太陽一周。由於它們各自的緩慢移動，木星與土星要是能夠「天頂峰會」，確實是很不尋常的。在大多數情況下，這種會合平均大約每20年發生一次。

星空模擬軟體設想的，在望遠鏡裡看到的大合相，木星與土星罕見同框。(圖/WIKI)

但是今年出現的大合相，又更不尋常，可以稱為「超級大合相」在12月21日，我們會看到木星和土星相隔僅6弧分，這等於0.1度，大約僅是月球寬度的五分之一，幾乎就要黏在一起了！。

木星土星如此接近的頻率是多少？一些網站說是將近400年，有些說法則是「近800年」。確實，上一回，兩個行星如此接近是在1623年7月16日，當時它們相距僅5弧分。但是，當年的觀測條件不算好，因為在溫帶緯度地區（例如紐約，巴黎或東京），木星土星正好在太陽的方位，所以看不見這兩個行星。

這並不是說1623年的大合相，人類就沒機會看。如果居住赤道地區，比如南美洲北部，中部非州或印度尼西亞、新加坡，那麼1823年7月16日晚間，就會在西北偏西的暮色天空中，同時看到地平線附近的木星和土星。

時間再往前追溯，世界上大多數人都有機會看到的「超級大合相」是在1226年3月5日，當時木星與土星的視覺距離僅有2弧分。

使用軌道模擬器，研究了一下從公元元年到3000年，木星和土星相距6弧分的機會有幾次？結果發大合相不是每回都見的到，有時與太陽在同一側，或是緯度太低而無法被大多數人看到。 平均算下來，大約375年會出現一次。

3000年來的超級大合相(木星土星視距離6弧分以內)，僅有這麼幾次。(圖/SPACE.COM)

請注意，這是平均值，上一次廣泛可見的大合相是1226年，與現在相隔800年，但是下一回的大合相出現在2080年3月15日，「僅」隔了60年，說不定懂養生的朋友有機會看的到。

另一個有趣的話題是，超級大合相是不是「伯利恆之星」？剛好聖誕節即將到來，這成了不錯的話題。有著「星空的立法者」之稱的偉大天文學家克卜勒（Johannes Kepler）在研究1603年的大合相時，就認為「伯利恆之星」可能是罕見的連續大合相，他算出在公元前7年，木星與土星曾經出現3次合相，分別是5月、9月與12月。

第一次合相交匯，發生在公元前7年5月29日，方位在日出前的東方，大概啟發了東方三賢士。中間的2次合相，發生在9月30日，可能增強了他們尋找聖者的決心，而第3次，也就是最後合相出在12月5日，此時他們到達猶太地區，與希律王會面，而希律王將他們送到伯利恆去了。

當然這只是一種說法，對於伯利恆之星是哪種星象，各家有各家的看法。

但是，必須承認的是，木星和土星的會合，每20年發生一次，但是像公元前7年的一年三現卻實很少見，平均每180年才會發生一次。離我們現在最近的一次是在1981年，而下一次要到2239年才會再次發生。如果3賢士很關注木星與土星，那麼在公元前7年的3次合相，肯定會被視為獨特。

3賢士可能把大合相視為聖者出的吉兆，但是其他占星師不一定抱持同樣看法，比如最近在網路上廣傳的印度占星男孩認為，木星土星相合，預示著新一波的疫情，或是更大的災難，所幸目前沒看到。我們不需要什麼吉兆，自然更不歡迎惡兆，只要萬事平安也就夠了。

(中時新聞網)