中澳關係惡化，貿易爭端不斷，大陸以邊境檢疫作報復手段，阻擋澳洲龍蝦進口，因此，澳洲業者只好出口轉內銷，但價格大跳水，有澳洲超市更以每隻20澳元、折合台幣約429元的震撼價，賤賣原本是奢侈品的龍蝦。儘管吸引大批澳洲本土消費者搶購，但羊毛出自羊身上，作為供貨者的漁民只能賣1隻賠1隻、賣得愈多賠得愈多。

大陸是澳洲龍蝦最大的出口市場，依澳洲政府數據顯示，在2018至2019年度，該國龍蝦出口額共計7.52億澳元，其中約94％銷往大陸。

根據《澳洲人報》報導，隨著澳洲龍蝦出口大陸受阻，導致其國內龍蝦價格暴跌，澳洲兩大連鎖超市巨頭伍爾沃斯（Woolworths）和科爾斯（Coles），加大採購原本用於出口的龍蝦，然後低價出售。伍爾沃斯超市已在全澳範圍內，實行每人每筆交易限購4隻龍蝦的規定，科爾斯超市也將從16日開始實施同樣的限制。同時，科爾斯超市在今年聖誕節前推出優惠，西澳岩龍蝦不以重量計價，統一以每隻20澳元、這差不多是半價出售；而伍爾沃斯超市的售價也一 ，結果引發消費者搶購，迫使超市限購。

報導指出，科爾斯超市今年的龍蝦採購量是去年的29倍。該超市一名發言人說，看到這麼多的顧客想要支持本地的海鮮產業，「真是太好了」。至於澳洲其他零售商的龍蝦下跌也非常嚴重，但值得注意是，零售商賤價賣龍蝦，實際上是壓低價格、包括漁民的價格，即澳洲普遍吃便宜龍蝦，其實是建立在漁民少賺利潤，甚至是做蝕本生意的基礎上。

此外，有媒體引述澳洲漁民及統計數據指出，澳洲龍蝦的捕撈採購價原先每公斤應該是在30-40澳元（折合台幣645-860元），如果只是30澳元售出，除去成本幾乎沒什麽賺頭，但現在採購價往往在20澳元、折合台幣約429元左右，顯示澳洲的漁民正在做虧本生意。因此，有許多的澳洲漁民表示，他們的前景如何，目前還在等待大陸方面的消息。

不過，伍爾沃斯超市肉類和海鮮部門負責人蒂姆·迪丁（Tim Dudding）卻認為，可以銷售出更多的龍蝦，對行業和消費者而言是「雙贏」，一方面為西澳洲的漁民提供了一條生路，一方面也讓更多普通家庭能在聖誕餐桌上，享用過去享用不到的奢侈品。

(中時新聞網)