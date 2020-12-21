現在小學生的考試題目越來越難，難到連大人想要教都心有餘而力不足；這個問題同樣發生在身為父母的演藝人員身上；談話節目《11點熱吵店》先前邀請數位在演藝圈是大家公認的高材生到節目中挑戰小學生的題目，沒想到難倒不少人。

當節目問及數學應用問題：「玉琳哥和Melody各有一包糖果，玉琳哥給Melody8顆之後 Melody又給玉琳哥14顆，這時兩人的糖果數量剛好一樣多，請問原本誰的糖果比較多？多幾顆？」時，只見Melody一頭霧水，當沈玉琳問Melody聽清楚了沒？Melody火速回答：沒有。

Melody被沈玉琳逼哭 (圖/ 翻攝自YouTube / 11點熱吵店)

好為人師的沈玉琳硬是要把8顆跟14顆中間的關係說清楚讓Melody知道，就在8顆14顆一來一往後，沈玉琳越講越大聲，讓Melody直喊回家要作惡夢，被逼哭的她直說：「我就是不懂嘛」，讓黃豪平說：「趕快再出兩題國文給Melody」，笑翻所有人。

沈玉琳一直鍥而不捨解釋 (圖/ 翻攝自YouTube / 11點熱吵店)

Melody說，她本來覺得前面的國文題她進步了，結果現在數學讓她懷疑人生，這讓她受不了，太沒有成就，並一直催促節目流程趕快進行下一題；看著沈玉琳一直鍥而不捨要把這個邏輯說通給Melody聽，一旁的岑永康也笑著說，你逼他那麼多數學，到底他會了要幹嘛？

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(中時新聞網)