繼美國驅逐艦馬斯廷號19日經過台灣海峽後，大陸「山東號」航空母艦（CV-17），及所屬護衛兵力4艘，20日航經台灣海峽後，續向南航行，國軍也派遣軍艦和戰機全程監控。對此，資深媒體人唐湘龍表示，中美在台海角力的情況越來越明顯，他更指出，美國2021年的《國防授權法案》內容幾乎就是針對台海緊張而來。

唐湘龍21日在政論節目《少康戰情室》中表示，以12月亞太地區的情況來講 演訓多半不會在這個季節進行，因為10月、11月後有東北季風，海象不是太好，比較少在會這時候進行大規模演訓，「加上最近可能比較需要去注意的就是說，中美在台海角力的味道越來越明顯」。

唐湘龍指出，美國2021年《國防授權法》的內容顯示，2021年之後整個美國的軍事對應全部都在太平洋，「他所謂的太平洋威懾計畫，你看他國防授權法細部的內容，其實他全部的對應，就是在台灣海峽」。

唐湘龍直言，「國防授權法我給他一個名稱，叫反武統法案」，並指出，最近華府智庫報告的方向，都是在預告2021年台海緊張，但他認為是背後有人在操，目的是讓美國軍事部署比較有正當性。

唐湘龍也說，大陸海軍和美國海軍之間有很多不愉快，大家已經是公開叫板，大陸方面更因不滿美國在沿海地區的試探，取消雙方原定的視訊會議，而美國海軍最新的對應計畫也很不客氣的，「就是告訴你說以後在海上不要被我碰到，碰到我就更不客氣」，中美角力的味道越來越清楚，而且都是在台海附近，就會和台灣直接相關。

(中時新聞網)