一位來自雲林斗六的正妹認為肉圓要用炸的才是真諦，用蒸的根本是邪教。(照片/游定剛 拍攝)

同一種食物在不同地方可能會有不同做法，每到端午節網上總會戰起「南北粽」，沒想到近日網上卻因為「肉圓」到底要用蒸的還是炸的而戰翻。一位來自雲林斗六的正妹表示，到台中購買肉圓，發現店家竟沒有油鍋，只見老闆娘從蒸籠裡拿出熱騰騰的肉圓。她崩潰直呼：肉圓用蒸的根本是邪教。

原PO在臉書「爆怨公社」上開頭就說「肉圓用蒸的根本是邪教！」她表示，日前到台中購買肉圓，在等待時卻不經意瞄到店家竟沒有油鍋，當下就覺得不妙，直到老闆娘打開蒸籠的瞬間，更讓她徹底反悔。

原PO指出，自己是斗六人，也曾在彰化待過一陣子，認為肉圓要用炸的才是真諦，完全沒辦法接受肉圓用蒸的！她直呼「糊糊的一坨！樣貌實在長得太懶惰了啊！簡直是沒靈魂的肉圓！糟蹋」。

貼文曝光後馬上引起熱議，吸引超過一萬人點讚，並湧入4千多條留言，網友全戰翻。「肉圓一定要用炸的」、「南部都是蒸的...要加蒜泥跟蕃茄醬更好吃」、「炸過的肉圓油亮又Q彈，內餡肉角加上爽脆竹筍丁才是最佳組合」、「蒸的才好吃，還不能缺少蒜蓉」、「我只吃蒸的，炸的肉圓是唯一死罪」。後來就有人跳出來緩和氣氛表示，青菜蘿蔔各有所好，大家要對彼此愛吃的口味互相尊重，兩種都很好吃。

(中時新聞網)