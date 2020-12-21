內政部長徐國勇 親臨 陽明山姜太公道場點燈祈福。（主辦單位提供）

今年全球在新冠肺炎疫情肆虐下，航空業與旅遊業哀鴻遍野，交通部推算，國內觀光產值衰退更超過3700億元，相關產業陸續傳出大規模裁員。為拯救觀光，陽明山姜太公道場近期發起「七星燈祈福 愛台灣救國旅」活動，獲得中華民國遊覽車全國聯合會、中華民國旅行社公會全國聯合會、中華民國鄉鎮市區長聯合促進會等相關團體肯定，各團體代表將出席明年1／16(天赦日)於北市大直典華會館舉辦之七星燈祈福誓師儀式，並提出具體作為，為國旅市場在最艱難的時刻注入強心針。

活動主要發起人陽明山姜太公道場主席羅世新指出，新冠肺炎疫情愈發嚴峻，重創全球經濟，國內觀光旅遊業更因此面臨前所未有的困境，道場秉持道濟眾生、人溺已溺的信念，同時著眼於觀光旅遊業員工生計，避免失業潮擴大，連累家庭遭受波及，無法過好年，故於新的農曆年來臨前，最適合祈福之天赦日舉行七星燈祈福大法會，也開始號召三十萬信眾與社會各界共同發心在即將到來的農曆春節假期，以實際行動支持國旅、為國旅送暖，預估將有四萬人參與，若以每團四十人計算，一人花費一萬元，屆時將有上千個旅遊團在全國319鄉鎮走春，可創造出超過4億元的觀光效益，活絡台灣經濟。未來亦將視反應，結合社會各界資源與力量，更進一步推動國旅。

羅世新也指出，根據古書記載，「天赦日是春季的戊寅日，夏季的甲午日，秋季的戊申日，以及冬季的甲子日。」相傳天赦日，是古代星宿運行所推算出的特殊吉日，「宜祭祀、祈福、求嗣、齋醮、結婚、嫁娶、修墓、造葬」，顯見這一天百無禁忌，才選在這天舉辦七星燈祈福大法會，祈求觀光旅遊業在姜太公等眾神明護佑下，能度過寒冬，扭轉乾坤。

(中時 )