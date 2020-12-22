俗話說「臭屁不響、響屁不臭」但也有人的屁又臭又響，對此，外科名醫江坤俊警告，如果長時間一直放小量的臭屁，加上排便習慣改變等7大現象，就要當心可能是大腸癌的前兆。

外科名醫江坤俊在《江P醫件事》YouTube頻道中指出，肚子裡的空氣有70%透過說話、進食時吞入，30%則是食物進到大腸後與好菌、壞菌作用所產生的氣體，只有少量的屁由血液進到腸胃道裡。

江坤俊指出，放屁時肚子會用力，一口氣放出很多屁，自然就會有聲音，但不代表身體出狀況，而有些人的屁之所以會那麼臭，其實有3個原因。第一是消化功能差，且腸胃道壞菌多，消化道裡的酵素不好時，食物中的過多蛋白質未被消化完全，就會抵達大腸，其中的細菌與蛋白質混合就會產生許多硫化氫與氨，這就是臭味的來源。第二則是常見的便秘，當糞便在大腸停留時間過長，就會繼續被細菌分解產生很多臭的物質。

一直放小量的臭屁時，要小心是大腸癌前兆。（圖／截自《江P醫件事》YouTube）

最後，臭屁確實可能是大腸癌的前兆，當大腸中有癌症腫瘤，生長夠大，足以堵住糞便往下走的路徑，當其在大腸中長時間停留，會與細菌互有獨特交互作用，大腸癌就等於嚴重便秘，當氣體壓力大，從阻塞處漏出就會非常臭，所以當你一直放小量的臭屁時，就須當心是否為大腸癌前兆。

大腸癌會引發排便習慣改變，除了便祕，有些人反而引發腹瀉，也有可能有血便或黏液便。另外，還有體重莫名減輕，以及不明原因下腹部絞痛，都得懷疑是否肚子裡「長了怪東西」。莫名地貧血也要注意，血便須達一定出血量才會拉出鮮紅色血便，所以長時間血便也會導致貧血。

此外，若是有「裡急後重」的情況，意即一直感覺想上廁所，蹲半天卻沒東西，表示直腸長了一個癌腫瘤而出現異物感，才會持續產生便意，讓人不停想上廁所。最後，江坤俊提醒民眾，平時就應注意自己的屁是否又臭又響，如果一天到晚放臭屁，排便習慣也有所改變，就須小心是否得到大腸癌，應及早就醫檢查治療為佳。

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(中時新聞網)