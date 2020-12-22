日本ＮＨＫ電視台12月31日播出的國民歲末演藝盛宴《第71回紅白歌合戰》21日公布表演曲目， 亮點曲目包括：「嵐」演唱「嵐×紅白 2020特別組曲」，今年大熱門LiSA演唱「《鬼滅之刃》紅白SP組曲」，她隨即在推特發文「今年最後的一場演出，希望大家給予支持。」

紅組主持為二階堂富美（左起），白組主持為大泉洋，連續第4年擔任總主持人内村光良搭配NHK主播桑子真帆共同主持。（https://natalie.mu/owarai/news/404152）

此外，資深偶像鄉廣美演唱10月逝世的名作曲家筒美京平作品組曲；「GReeeeN」 演唱2020年NHK晨間劇《歡呼》主題曲〈星影的歡呼〉，成員四人皆為開業牙醫，從未露面，首度登場將如何呈現受矚目。本月初因意外落馬負傷的MISIA也決定登場演唱〈愛的力量〉。坂本冬美演唱〈ブッダのように私は死んだ〉一曲由桑田佳祐創作詞曲，MV一新耳目，現場演出值得期待。

「GReeeeN」 成員四人皆為開業牙醫，至今未曾露面。（取自推特）

演歌組力爭存在感

今年演歌勢力顯然減弱不少，特別是網紅歌手瑛人未曾出實體CD即入選演出，引來不少習慣傳統方式的演歌歌迷不滿。天后天童芳美演場代表曲〈你的花道〉，並與傑尼斯新團「Snow Man」合作演出「腹肌太鼓」；「當地曲女王」水森香織演唱組曲「瀬戸内 小豆島 ～2020景色SP～」挑戰過去多由小林幸子演出的「巨大服裝」，由藝人篠原友惠擔任服裝設計，並邀請YouTuber「福娃腔」擔任表演介紹人以拉攏網民；三山宏挑戰「百人劍玉」金氏世界紀錄去年失敗，今年第四次挑戰，小室家族的劍玉達人DJ KOO依往例應會登台挑戰。

NiziU將在紅白演唱〈Make you happy〉。（台灣索尼音樂提供）

第71回紅白歌合戦演出曲目

（括號數字＝紅白演出次數 初＝首次登場）

【紅組】 あいみょん（2）〈裸の心〉

石川さゆり（43）〈天城越え〉 坂本冬美（32）〈ブッダのように私は死んだ〉 櫻坂46（初）〈Nobody’s fault〉 JUJU（初）〈やさしさで溢れるように〉 Superfly（5）〈愛をこめて花束を〉 天童よしみ（25）〈あんたの花道 ～腹筋太鼓乱れ打ちSP～〉 東京事変（初）〈うるうるうるう～能動的閏〆篇～〉

NiziU（初）〈Make you happy〉 乃木坂46（6）〈Route 246〉

Perfume（13）〈Perfume Medley 2020〉 日向坂46（2）〈アザトカワイイ〉 Foorin（2）〈パプリカ〉 BABYMETAL（初）〈イジメ、ダメ、ゼッタイ〉

松田聖子（24）〈瑠璃色の地球 2020〉

MISIA（5）〈アイノカタチ〉 水森かおり（18）〈瀬戸内 小豆島 ～2020映えSP～〉 milet（初）〈inside you〉

LiSA（2）〈『鬼滅の刃』紅白SPメドレー〉 Little Glee Monster（4）〈足跡〉

【白組】 嵐（12）〈嵐×紅白 2020スペシャルメドレー〉 五木ひろし（50）〈山河〉 瑛人（初）〈香水〉 Official髭男dism（2）〈I LOVE…〉 関ジャニ∞（9）〈みんなで踊ろう！前向きスクリーム！」〉 Kis-My-Ft2（2）〈We never give up!〉 King & Prince（3）〈I promise〉 郷ひろみ（33）〈筒美京平 トリビュートメドレー〉 GENERATIONS（2）〈You & I〉 純烈（3）〈愛をください ～Don’t you cry～〉 鈴木雅之（3）〈夢で逢えたら〉 SixTONES（初）〈Imitation Rain〉 Snow Man（初）〈D.D.〉

氷川きよし（21）〈限界突破×サバイバー〉 福山雅治（13）〈家族になろうよ〉

Hey!Say!JUMP（4）〈紅白SPメドレー ～みんなでエール2020～〉

星野源（6）〈うちで踊ろう（大晦日）〉

Mr.Children（2）〈Documentary film〉 三山ひろし（6）〈北のおんな町 ～第4回けん玉世界記録への道～〉 山内惠介（6）〈恋する街角〉 ゆず（11）〈雨のち晴レルヤ ～歓喜の歌 紅白SP～〉

(中時 )