波音公司(Boeing)與澳洲皇家空軍合作，為大型無人機「忠誠僚機」(Loyal Wingman)進行測試滑行，這是為明年的首次飛行做準備。

忠誠僚機全長11.7公尺，具有攜掛武器和加裝先進感應器的性能，它在這次試滑中，在地面上的速度達到了14節（26公里/小時）的速度，並且按命令檢查功能，例如轉向、剎車，與引擎推力控制。

Boeing Uncrewed Loyal Wingman Conducts First High-Speed Taxi Test

目前關於忠誠僚機的細部仍然保密，包括測試地點也沒有公布，波音在完成預定測試項目後，就暫停其他工作，最終驗證將在2021年首航批准之前，才會再進行。

波音飛行測試部主任波音‧瑞德(Paul Ryder)說：「我們的測試工作進展順利，對於迄今為止收集到的地面測試數據感到相當滿意...之後我們會與空戰中心合作，完成最終測試驗證，為來年的首飛做準備。」

波音公司表示，忠誠僚機可在作戰時，與有人戰機，或是其他無人機相互搭配，它的航程為3,704公里，性能可與傳統戰鬥機相媲美。另外，這可以算是澳洲50年來，正式參與製造的第一款軍用飛機。

(中時新聞網)