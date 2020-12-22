蔡政府下個月將開放美國萊豬、萊牛進口，24日將進入表決大戰，但幾個月來已引起不小民怨。台灣民意基金會董事長游盈隆近日提出警告，若照此事態發展，民進黨在2022九合一選舉，連現有3都4縣恐怕岌岌可危。國民黨台北市議員徐巧芯上節目直言，民進黨在桃園市、新竹市都將面臨初選，後續值得觀察。

民進黨今年8月底拍板開放萊豬進口台灣，是否可能影響藍綠2022選情？徐巧芯21日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，和主持人翟翾開「吃播」對談給出回應。

主持人先是問她「2022國民黨是否可能拿下台北市？」徐巧芯直白表示，她覺得機會非常大，現在北市的藍營議員都有一種被鼓舞的感覺，因為民進黨明明深知開放萊豬、核食，對人健康有疑慮，卻還強迫開放，這些食衣住行事情卻恰恰是民眾最關心的事情。

徐巧芯提到，民進黨最喜歡打兩岸「抗中牌」，嗆國民黨「中共同路人」，但在縣市長選舉，這101招其實是沒效的，以國民黨檯面上一線戰將來看，蔣萬安和議員羅智強都是強棒，反觀民進黨在北市，較有可能的陳時中，若真出來對戰，他要怎麼向台北市民交代他是一個「萊豬部長」？

而外界也好奇，國民黨是如何看待台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨，在2022年可能瓜分藍綠票源的影響？徐巧芯回應，國民黨現階段就是努力爭取票源盡量去選，不論是羅智強或蔣萬安，她有信心2022年國民黨一定可以拿下台北市。

至於民進黨2022六都選情，主持人問徐巧芯，外界有說法稱會「掉2都3縣」，游盈隆也曾提出警告，萊豬大戰恐讓「綠營現有3都4縣市有危機」，她又如何看待？徐巧芯認為，民進黨在桃園市、新竹市都要重新初選找人，因為鄭文燦、林智堅都是第二任，桃園的話，國民黨目前較可能人選是邱奕勝議長，但前高雄市長韓國瑜、黨主席江啟臣、前立委孫大千也都有可能。

(中時新聞網)