娛樂8點半》被封為「香港綠葉王」的男星曾偉權曾演電視劇《尋秦記》、《使徒行者3》、《法證先鋒IV》，去年底他傳出罹患肺癌，11月時病重入院最後不幸病逝，享年58歲。而回憶過往戀情，他和梅小惠愛情長跑13年最受矚目，然後來因女方閨密、大馬女星葉麗儀介入而分手，去年曾偉權受訪，首度公開對梅小惠道歉，直說：「當時我的確沒有欺騙她的想法，我對她是有歉意的，因為浪費了她的時間，其他方面我沒有辦法改變。」

現年54歲的梅小惠有個知名監製姊姊梅小青，1985年梅小惠參加健美小姐選拔，後來到亞洲電視工作，並參與過姊姊製作的劇集，代表作包含《他來自江湖》、《皆大歡喜》等，個性直率大方的她，以招牌「馬笑聲」和傻大姐性格深受觀眾喜愛，

梅小惠初戀曾偉權日前病逝。（圖／翻攝自曾偉權SavioTsang微博）

梅小惠1986年演出《滿堂紅》，和大她6歲的曾偉權相識相戀，兩人戀情穩定，被外界視為好事近，1999年卻爆出馬來西亞女歌手葉麗儀介入兩人感情，身為正宮的梅小惠當時還將葉麗儀視為好友，讓閨密融入自己生活且介紹給曾偉權認識，爆發情變第一時間，梅小惠不認，還力挺男友跟葉麗儀只是朋友關係，後來才明白事實，忍痛決定分手，曾偉權後來將葉麗儀扶正，但最終抵擋不了異地戀考驗，交往3年告終。

曾偉權後來受訪，坦言當年被爆劈腿，使他深情好男人形象一夕全毀，事業也走下坡，人們不會記得名人得過什麼殊榮，但一不小心做錯一件事就會被念一輩子，被問當時為何甩了梅小惠？曾偉權低調說：「在那個時刻我們有些事情發生」，雖然是小問題，但好幾年都無法解決，有了嫌隙，才讓第三者介入。

當年曾偉權正屬事業上升期，卻鬧出劈腿八卦，梅小惠雖然表態原諒，仍讓姊姊梅小青和姊夫劉家豪抱不平，而夫妻兩人當時已是TVB的金牌監製，私下便封殺曾偉權，從男主角變成只能演龍套小角色，近年曾偉權才與梅小青關係解凍，接演《宮心計之深宮計》。

梅小惠和阮兆祥。（圖／翻攝自梅小惠微博）

而梅小惠透露得知被背叛時有如世界末日，打擊太大，當時好友阮兆祥還刻意搬到她家附近，每天晚上還要睡梅小惠家的客廳，不為別的，只是擔心梅小惠輕生。去年《香港經濟日報》報導，梅小惠和阮兆祥曾有「50歲之約」，說好到了50歲若男未婚女未嫁就湊合結婚，但阮兆祥後來受訪，強調兩人真的只是純友誼、兄弟情，「那句話是哄小惠家人，因她那時失戀，怕她家人擔心才這樣說」。

梅小惠2004年演完《皆大歡喜》就轉行作公關，淡出作幕後工作，此後她也沒有再傳出談戀愛的消息，至今單身，5年前梅小惠宣傳《月光光呵呵呵》時，脫口說情變不算什麼，「覺得我最大挫折是成世人只得一段愛情，這個才是人生最挫折！」

事隔多年，梅小惠談當年被劈腿一事也透露早就放下，如果兩人之間關係維持的好，也不會給第三者機會，經過這事她對自己的感情觀更篤定，形容說：「現在如果玻璃杯碎了，我也不會裝沒事繼續用，因為就算裝了水，始終有裂痕（會漏水）」。

(中時新聞網)