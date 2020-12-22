【回憶殺】44歲資深女演員劉沛緹（原藝名：劉曉憶）出身演藝世家，父親是中視70年代的小生劉長鳴，母親是歌手孔蘭薰，從華岡藝校畢業後，頂著星二代光環進入演藝圈，主要拍攝八點檔為主，是不少觀眾相當熟悉的臉孔。她曾爆料「第一次」給初戀張兆志，並吐露過去被攝影師性騷擾的悲慘往事。

劉沛緹擁有一雙靈動大眼，笑起來又相當甜美，念高中時即展開初戀，男友是張兆志，現在他已是知名主持人及幸福人夫。劉沛緹當時被男方的幽默感吸引，交往一陣子後發生關係，卻無預警被甩，讓她十分受傷。多年後昔日舊情人在節目同台，張兆志坦言當時面臨畢業，有其他的人生規劃，更說劉沛緹對他的好，都是用自己喜歡的方式，反而造成壓力。

劉沛緹與初戀張兆志曾在《康熙來了》合體。（圖／中時資料照）

劉沛緹後來出道當演員，即便雙親都是演藝圈鼎鼎大名的藝人，還是遇到職場性騷擾，根據《自由時報》報導，劉沛緹剛入行時，被一名攝影師叫到副控室，要求她坐在其大腿，結果手居然不安份，嚇得劉沛緹立刻離開現場，回家跟爸爸哭訴，反而被兇一頓，頓時陷入無助；好在爸爸隔天馬上把攝影狼師修理一頓，嗆聲「之後不要讓我碰見」，從此之後再也沒看過該名攝影狼師。

劉沛緹不靠父母，靠實力闖出一片天。圖為她得到第45屆迷你劇集最佳女配角。（圖／中時資料照）

劉沛緹情路坎坷，兜轉多年尚未碰上如意郎君，3年前驚爆上牛郎店，被男公關爆料欠債2萬多塊，喝醉還會咬人咬到瘀青，對此劉沛緹喊冤，透過經紀人解釋對方邀約幫她慶生，以為是請客，想不到喝完才說要錢，由於沒帶現金只好簽單，只是這樣的說法不被男公關接受。

不經一事不長一智，劉沛緹下定決心不再去牛郎店消費，甚至發毒誓「再去就打斷自己的腿」，也盡量少喝酒。

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(中時新聞網)