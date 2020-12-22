想發大財、人生更順利，離不開貴人的幫助和親朋好友的關照，那麼，哪些生肖一生貴人多，發財機遇不斷呢？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖天生擁有很旺的貴人運，連帶財運亨通，注定富貴一生。

▍1.生肖牛

屬牛人做事既嚴謹又懂得變通，很會觀察時勢，做事有毅力。貴人也會看重有能力的人，所以他們很容易受到貴人的青睞，畢竟這樣的人才誰都想收入麾下。貴人可能是學業上的師長，也可能是工作中的上司、合夥人，總之屬牛人一生鴻運當頭，求財道路暢通無阻。

▍2.生肖兔

屬兔人很聰明，善解人意，為人處事EQ高，在遇到困難時，總能妥善的解決。他們注重友情，身邊朋友多人緣極佳。心地善良，總是熱心幫助人，做事堅持不懈，也因此容易得到貴人扶持，有賺大錢發大財的好運氣，真是越活越開心。

▍3.生肖猴

屬猴人樂於助人，見不得他人受苦，誰有難處總要幫上一把，好人有好報，屬猴人為自己贏得了好人緣，同時也為以後的發展做好準備，能遇到貴人，獲得更多的機遇，特別是做生意的能大賺特賺。通過日積月累將財運亨通，福運滿滿。

▍4.生肖龍

屬龍人非常優秀，他們聰明機智、能力強，無論在哪個行業、哪種地方都是佼佼者。貴人多是來自朋友兄弟，屬龍人和他們也是互為貴人，強強聯手，奮發圖強，再加上天生財運好，天時地利人和，注定會富貴一生。

▍5.生肖狗

屬狗人善良寬厚，從不與人斤斤計較，做事有擔當，把握好時機能成大事。屬狗人很會表現自己，容易在人群中脫穎而出，被伯樂看中，能得到強大的貴人扶持，從此改變命運。有貴人提供發財道路，不愁沒機會賺錢，一定會有大收穫。

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(中時新聞網)