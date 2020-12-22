一名男乘客14日在搭乘美國聯合航空班機途中身體不適猝死，影片為其他乘客為男子實施CPR急救的畫面，後續航空公司證實男子患有新冠肺炎。

一名男性乘客14日搭乘美國聯合航空班機時突然停止呼吸、猝死，最終證實他感染新冠肺炎，事件引發外界譁然，一名男性乘客後續在網路上描述當下搶救過程，指出自己為男子進行了約45分鐘心肺復甦術（CPR），全身流滿汗，還沾染患者尿液。

一名男乘客14日在搭乘美國聯合航空班機途中身體不適猝死，後續航空公司證實男子患有新冠肺炎。

英國《每日郵報》《Daily Mail）報導，14日一名男子在一架從佛州奧蘭多（Orlando）飛往加州洛杉磯的美國聯合航空（United Airlines）班機上猝死，乘客指出他在飛機起飛前就不斷發抖、盜汗、呼吸困難，男子的妻子也悄聲透露，丈夫已經出現新冠症狀一周，失去嗅覺及味覺。

飛機起飛後，男子的狀況急速惡化，機長臨時決定緊急降落紐澳良，以讓男子接受治療。不過在班機降落前，男子已停止呼吸，此時距離飛機起飛已經1個小時。

機組員緊急詢問機上是否有乘客是醫生，尋求他們的協助，為男子進行CPR，幾名乘客起身幫忙。有乘客描述，進行CPR時，可以聽到男子骨頭裂開的聲音。

阿爾達帕（Tony Aldapa）也是當天進行CPR的乘客之一，他發布推文回憶自己主動起身表明會CPR，可以幫忙。接著他與另外2名乘客接手為男子進行了約45分鐘CPR，直到飛機降落、消防人員上機送患者就醫。

阿爾達帕強調，全程沒有進行口對口人工呼吸，他們負責壓胸，為男子罩上人工復甦器吹氣。

他透露，事前就知道對潛在新冠患者施行CPR會有風險，但他仍決定上前幫忙。

他說在搶救時曾向男子的妻子詢問病史，不過對方都沒有提到確診一事，只表示他們原定要在洛杉磯進行病毒檢測。

I spent the remainder of the flight covered in my own sweat and in that man's urine. I have since become symptomatic myself and am awaiting the results of my second test. I have not been contacted by the airline or by @CDCgov as of this time. — Face (@Face_withaQ) December 19, 2020

男子下機送醫後，班機繼續飛往目的地，阿爾帕達表示，他身上及衣服都被自己的汗水和男子的尿液浸濕了，他就這樣子度過接下來的航程。

班機轉降紐奧良後，男子被送往當地醫院，到院時醫院宣判死亡。事後美國疾病管制暨預防中心（CDC）通知聯合航空該名男子確診新冠肺炎。

阿爾帕達說自己目前已經出現症狀，正在等待病毒檢測結果。即便可能中鏢，他仍強調，就算重來一次，他還是會做出一樣的決定。

(中時新聞網)