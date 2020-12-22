27歲日本女星谷亞沙子曾在「ASIA PROMOTION」擔任新聞播音員，後來轉型成YouTuber，頻道多以美食為主，她曾透露1個月的伙食費得花30萬日幣（約新台幣8.3萬），是知名的正妹大胃王之一，雖然食量驚人，但谷亞沙子卻吃不胖，尤其擁有F級傲人上圍，身材超火辣。
谷亞沙子常透過YouTube分享大胃王影片，擁有5.6萬名訂閱者，在IG也吸引11.6萬名粉絲追蹤，她在IG則是不時分享養眼辣照，平常吃很多的她，身材依舊苗條，之前就多次為了替雜誌拍寫真，穿著清涼入鏡，可見她脫下外衣，不但手腳纖細，也完全沒有小腹，零贅肉的姣好身材，稱羨許多人。
谷亞沙子身高155公分，體重只有41公斤，日前她在IG貼岀做完骨盤矯正的對比照，只見她穿著無比基尼，一舉手就可看到肋骨根根現形，傲人上圍也完全展現，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。
谷亞沙子今年10月也曾因為一組週刊寫真引發熱議，她穿著細肩帶寬鬆背心，側邊是大挖空剪裁，正面看過去包不住，F級巨彈從側邊溢出，另外一張側面入鏡，沒穿內衣讓她的巨乳胸型一覽無遺，身材好到讓網友超驚豔。
(中時新聞網)
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