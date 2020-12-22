大陸一對夫妻求子多年，好不容易透過試管嬰兒成功生出健康寶寶，但一驗DNA卻發現生父竟不是老公，而是叔叔！更詭異的是，老公是獨生子，沒有兄弟姐妹，叔叔根本不存在。醫師推測，這應該是一起非常罕見的「嵌合體」案例。

根據陸媒報導，一對夫妻結婚多年，妻子始終無法成功受孕，後來選擇做試管嬰兒，終於成功生出寶寶，不過醫院卻發現事有蹊翹，一對兒子與父母血型竟不相符。透過DNA檢測結果顯示，孩子的確為母親所生，但生父卻另有其人，機率最高的人竟是孩子的叔叔。

不過弔詭的是，父親是獨生子，沒有兄弟姐妹，那這孩子哪來的叔叔？網友們也開始眾說紛紜，但始終找不到合理的解答。對此，廣醫三院法醫物證司鑑定室主任馬曉燕表示，這應該是非常罕見的「嵌合體」案例。

馬曉燕推測，可能這位父親在出生時體內就攜帶了兩個人的DNA，也就是說，當他還是胎兒時，還有個雙胞胎的兄弟。不過，這個胚胎最終沒有成功發育，反而和男子的胚胎進行融合，最終導致他出生時同時擁有兩種DNA，並把另一個DNA遺傳給兒子，這就是「嵌合體」現象。

謎底解開後，網友也打趣說道「幸虧叔叔沒有出生，否則叔叔這輩子就慘了，真的跳進黃河也洗不清了。」

(中時新聞網)