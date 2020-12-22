據澳洲營養學家費耶特─摩爾(Flavia Fayet-Moore)博士，發表於《營養生物化學雜誌》的1篇論文顯示，蘑菇不但富含維生素D，還有熱量低、能維持長時間飽足感、保持腸胃道健康、提升免疫能力、降低罹患癌症風險、降低膽固醇，以及改善心臟健康等優點，眾多優勢讓其絕對有資格堪稱「超級食物」。

現代人因為工作型態、作息與都市生活之故，曬太陽時間大幅縮短，導致維生素D不足，而須透過營養品補充。但該論文認為，曝曬於陽光下的蘑菇，富含的維生素D水平大幅提高，與服用維生素D補充劑的效果一樣。

營養師歐漢倫(Jemma O'Hanlon)更補充，讓蘑菇放在太陽下曝曬15分鐘，就能讓其中的維生素D含量增加10倍。她強調，特別是很多人因口感不佳而對蘑菇的莖敬謝不敏，但其中卻富含多種營養素，千萬別浪費。

研究也指出，吃蘑菇讓人飽足感時間延長，有助於減輕飢餓感並減少食物攝取，從而帶來控制體重與健康飲食的優勢。

甚至，蘑菇含有豐富的益生元與抗氧化劑；前者有助於腸胃道中的有益菌並減少口臭，後者則幫助身體抵抗自由基與提升免疫功能。研究更發現經常食用蘑菇可降低卵巢癌與前列腺癌的罹患風險。

此外，蘑菇的細胞壁富含β-葡聚醣。這種水溶性纖維常見於燕麥之中，如今也在蘑菇之中發現。其可以降低膽固醇，改善心臟健康。該研究還表示，過去在蔬菜、肉類、全穀物與堅果中，所發現的對人體有益的活性化合物，如今也在蘑菇中尋獲。

費耶特─摩爾博士總結，這些好處讓蘑菇絕對夠格稱為超級食物。其所富含的生物活性化合物，對免疫力與腸道的好處都已為科學證實。

營養師歐漢倫(Jemma O'Hanlon)也補充，磨菇可用於各種菜餚的烹調，一飽饕客的口腹之慾。不論是湯、燉菜、義大利調味飯、肉醬、披薩，一加入蘑菇馬上生色不少。她呼籲人們在飲食中添加各種品種的蘑菇。

(中時新聞網)