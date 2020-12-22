據《星條旗報》21日報導，美國海軍證實飛彈驅逐漸「馬侃號」(DDG 56)日前與法國核動力潛艦「翡翠號」(S 604)、支援輔助艦「賽納號」(A 604)，以及日本海上自衛隊直升機護衛艦「日向號」(DDH 181)，共同於菲律賓海執行反潛操演，以維護印度太平洋海上安全與自由航行。

美軍在聲明稿指出，雖然美海軍經常與日本海自共同演訓，但少有機會能與法國海上部隊在第7艦隊作戰區進行操演。此番演習進一步驗證美軍與盟邦網路的廣度、深度與價值。

美國海軍新聞網(USNI) 日前報導，「翡翠號」11月下旬才抵達關島海軍基地。「翡翠號」1988年服役，能承載70人。

「馬侃號」官員則在聲明中表示，與盟邦的潛艦一同操演，有助於馬侃號機組員的「戰術思維」的提升，並讓船員在「此一戰區中能展開最佳訓練」。「反潛作戰是海軍水面作戰的基礎」，「演習不僅讓我們與長期盟友持續加強戰鬥準備，也為船員提供獨特體驗」。

日本海自官員也說，這是海自首次與「翡翠號」一同演習。「艦載戰機的敏捷與反潛能力，是日本海上作戰的重要成分」。「與美國海軍、法國海軍連袂演習，不僅強化戰技，還能為印度太平洋的自由航行與開放做出貢獻」。「海自會持續尋覓與夥伴共同演習的機會」

日前法國海軍參謀長范迪亞上將(Pierre Vandier)，法、日、美都對中國大陸在南海與東海的「野心」感到關切，並表示2021年5月將於日本西南方離島舉行陸上、海上聯合軍演，以抗衡大陸。其強調，這場演習將傳遞給陸，多邊夥伴關係與自由航行的訊號。

事實上，不僅法軍對陸在印太區行動感到憂心；日前共同社更披露，英國最快將於2021年派遣「伊麗莎白女王號」為核心的航艦打擊群，與日美海軍一同巡弋西太平洋。

(中時新聞網)