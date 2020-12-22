台南市長黃偉哲向家屬致贈各方捐助的善款，但製作的大型支票像是在頒獎，引起爭議。（圖擷自黃偉哲臉書）

台南警方忙抓酒駕，一位21歲護理師凌晨下班，又被酒駕車主撞傷命危，台南市長黃偉哲日前特地前往醫院慰問，原本是一樁市長愛民好事，卻因他把善款做成大型支票，當作作秀的道具，惹怒一堆人看不下去。不少民眾去他臉書留言大罵，送善款像在頒獎給中獎人？根本沒有考慮到家屬的感受，這是二次傷害！

鐘姓護理師是本月1日遭撞，當場頭部重創，原本她治療狀況穩定，但近日病情急轉直下，僅能靠藥物和呼吸器維生，由於她是家中唯一經濟來源，因此社會局募集了各方捐助的265萬元善款，作為她的醫療費用，黃偉哲16日更前去探望關心她的狀況。

黃偉哲當日在臉書上發文說，「請妳加油！家人為妳打氣，我帶來市民朋友對妳涓滴成河的愛心，希望妳早日康復。」他並po了幾張在醫院的現場照，但一張將善款作成大型支票贈與家屬的照片，卻惹怒了看不下去的民眾。

有網友留言開轟，「據知情人士透露，受害者家屬都還沒拿到善款，市長就拿著假收據去慰問，這對家屬來說是二次傷害欸！」、「又不是中獎，對家屬而言用女兒的命換一張收據，這到底是什麼邏輯」、「這麼慘的事情被布置成中大獎的畫面，這麼大張支票，我猛一看還以為是大陸的官員作秀照勒」、「還做支票去拍照……黃偉哲你到底是有什麼問題？」

連台南人自己都看不下去，指責黃偉哲不是初出茅廬的政治新秀，難道看到手板時都沒覺得適不適當嗎？還批他，針對酒駕就只會擴大臨檢，質問這是第幾次了！為什麼不能有魄力一點，使用地方自治的權力，訂定比中央更嚴格的酒駕罰責。現在快過年了，什麼時候可以給回家的人多一點的保障，而不再是這種短暫擴大臨檢的爛戲！

(中時新聞網)