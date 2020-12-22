曾經是中國大陸首富並震懾美國股市的馬雲，自從螞蟻金服IPO被大陸證監會叫停後，馬雲在網路上遭到大量的批評，其公眾形象也大受影響。馬雲依託網路所創下數個商業模式也一一被檢討，其中與個人關係最密切的是手機借貸，尤其是對初入社會年輕人影響極大。有媒體指出，現在大陸城市裡的青年，絕大部份身上都背著3、5萬元到8、9萬人民幣不等的債務，而且這些債務並非用於置產，幾乎都是來自於超前消費。

在中共中央決定「強化反壟斷與防止資本無序擴張」之後，螞蟻金服IPO叫停，以官方公佈的理由來看，不只未來不太可能再上市，甚至連企業的存續都值得擔憂。原因無他，中共官方似已經察覺到鼓勵年輕人超前消費不只對青年個人前途有重大妨礙，還會造成家庭與社會問題，甚至在經濟減速時還會造成集體信貸危機，影響金融機構的風險承受能力。

花唄之類的手機消費貸款鼓勵青年人超前消費，造成大批被債務壓得喘不過氣來的年輕族群，而且愈年輕的狀況愈嚴重。圖為手機借貸的畫面。（圖／網路）

年輕人超前消費的問題在近兩三年已有不少討論出現，但一直未獲足夠的重視。現在任何使用者只要在網上待的時間稍稍久一點，一定會看到各種網貸廣告，其套路不外乎年輕人社交、戀愛、買iPhone、購車、旅遊等需要用錢，正在一籌莫展、人生走入無盡黑暗之際，突然在手機上發現可以手指點一點就能獲得數千至上萬元人民幣的信用額度，於是緊迫的需求立即滿足，花了錢買了渴望的商品，交到女朋友了，人生前途一片光明。

據大陸金融機構與財經智庫在2017年所做的研究顯示，超前消費造成的負債，年紀愈輕的問題愈嚴重，目前90後(1990年以後出生)青年在消費貸款群體中比例高達44%，收入與負債比高達1850%，而以貸款養貸款的用戶則佔消費貸款族群的30%。到了2020年類似的研究顯示，大陸1.75億90後青年中，有86.6%使用過信貸產品，未曾在網上借貸的年輕人僅有13.4%。

年經人最初的超前消費從銀行信用卡開始，等額度用滿就轉向幾乎無需徵信的手機消費借貸，如「花唄」、「借唄」與各種琳瑯滿目的「寶」字號金融商品，最後再以貸養貸，還不動了就走向非法的網路貸款。青年的借貸走到這一步，基本上整個青年期間就毀了一半以上。

在大陸以書籍與影音交流為主的社交網站豆瓣網上，有一個名為負債者聯盟的群組，他們是一群被債務壓垮或者即將被壓垮的年輕人組建的一個聊天群組，裡面充滿了剛進社會的年輕人因網路與媒體的各種誘惑，踏入了借貸與循環借貸的深淵而無法自拔，其中有許多人在人生剛開始就因缺乏社會經驗付出了重大代價，大部份的人都在愈來愈沉重的債務循環中苦苦掙扎，他們在群組中互吐苦水與交換經驗，試圖從冰冷的社會中尋獲一絲同溫層的暖意。

長期觀察此一群組網友形容，這些財務接近破產的人當中，男性的典型路徑就是為社交而大量消費，加上賭球、買彩票、炒股試圖翻身，或是借貸用於創業等等，賠錢之後再加碼借貸，甚至從事風險更高的賭博或者投機事業獲利，最後沒辦法時開始向親戚朋友借錢，財務狀況與個人信用完全崩盤。女性的情況一般是受到網上的誘惑而超前消費與過度消費，或是借錢給親友，最後走上財務困境。許多女性還是靠著結婚來解決財務危機，等於是用人生來為先前的消費失控償債。

這些消費性貸款中例如花唄、借唄就是出自阿里系的支付寶旗下，名目上的利率是15%(法定利率上限是15.4%)，但加上手續費與償還本金後的利差，實質利率約在18%至20%之間，利息負擔相當沉重，猶如當年震驚台灣的卡債，同時必然地也會因此而產生一大批被高利壓得透不過氣來的還貸奴隸。

超前消費產生的借貸問題尤其在經濟成長趨緩容易爆發為社會危機，造成青年就業與家庭問題，這種現象對社會的危害已無庸贅述。馬雲的支付寶是這類手機貸款的創始者，後繼仿效者不少。現在中共開台整頓這類金融商品，不只有助於防範經濟受到衝擊時出現系統性危機，對解除青年人借貸負擔、挽救其人生路途有極重要作用，也必然會受到大陸各界輿論的支持。

(中時新聞網)