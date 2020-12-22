據「Defence Blog」20日報導，美國陸軍合約司令部(Army Contracting Command, ACC)與通用動力地面系統(GDLS)，簽署總金額近46.2億美元(約新臺幣1322.96億元)合約，為其生產最新型的M1A2C(M1A2 SEPv3)主戰車。

雖然合約中並沒有說明具體生產數量；但依據協議規範，具體工作地點與資金撥付將細部載入每份訂單中，預估完成時間為2028年6月17日。

報導中指出，M1A2C是美國陸軍最新型的主戰車，為M1A2「艾布蘭」戰車的第3版。依據合約，通用動力地面系統需改良射控電子系統，意味著SEPv3的火砲可更快更精準地射擊。

此外，引擎、傳動系統與履帶也獲得更新，以提升性能並使載台重量得以增加。與先前版本相比，最新型的「艾布蘭」裝甲也更重，代表GDLS須改良其動力系統與承載。

依據先前在「伊拉克自由作戰」的經驗，暴露「艾布蘭」在空間、重量與動力等方面的瑕疵。GDLS預計在這次生產中，都會加以修正並成為未來改良時的基礎。

報導還提到，M1A2C的防禦能力也獲得加強，除換裝次世代先進複合裝甲外，更強化對「應急爆炸裝置」(IED)的防禦力。SEPv3升級還包括Trophy HV硬殺主動防護系統，可使用雷達探測來襲的飛彈與火箭彈，並以小彈頭加以攔截。

陸軍信心十足地宣布，「這是有史以來生產過最可靠的艾布蘭戰車。其將減低陸軍後勤負擔，並帶領陸軍在維修與補給系統的成長」。「Defence Blog」更表示，除生存率獲得提升外，未來M1A2C還能支援任合陸軍認為與作戰相關的成熟科技。

(中時新聞網)