愛情電影《鱷魚》日前在台北市南京西路的飯店舉辦殺青宴，男主角柯震東送給女主角李心潔一個超大型公仔，引發全場驚呼，導演陳大樸也笑稱自己為了穿桃紅色長裙的李心潔，特別練唱〈裙襬搖搖〉，逗樂大家。
超嗨的殺青酒結束後，李心潔、柯震東、蔡昌憲與陳大璞前往延平北路的KTV續攤。有「夜店之子」封號的柯震東，精神依舊很亢奮，但本刊記者更想知道在KTV裡，李心潔是不是會和導演高歌一曲〈裙襬搖搖〉咧？
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(中時新聞網)
愛情電影《鱷魚》日前在台北市南京西路的飯店舉辦殺青宴，男主角柯震東送給女主角李心潔一個超大型公仔，引發全場驚呼，導演陳大樸也笑稱自己為了穿桃紅色長裙的李心潔，特別練唱〈裙襬搖搖〉，逗樂大家。
超嗨的殺青酒結束後，李心潔、柯震東、蔡昌憲與陳大璞前往延平北路的KTV續攤。有「夜店之子」封號的柯震東，精神依舊很亢奮，但本刊記者更想知道在KTV裡，李心潔是不是會和導演高歌一曲〈裙襬搖搖〉咧？
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