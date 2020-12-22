2020年受到新冠肺炎疫情，加上國內外許多藝人名人突然地離開，讓許多人都希望悶壞的2020年趕快過去。而現在距離結束2020年，剩下不到10天，準備迎接2021年，大家都希望新年新氣象，通靈大師江嘉葉特地於10月29日抽了觀世音靈籤，預測2021年國運，結果她出面警告，明年國運不能算是太平順，尤其要提防秋天，亂象可能更多。

江嘉葉針對明年台灣的2021年國運抽籤，抽中了第28籤《孟嘗君雞鳴度關》，該籤詩的內容是「東方月上正蟬娟，頃刻雲遮月半邊，莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓。」配卦為：澤風大過，上兌（☱）下巽（☴）。她解釋，「東方月上正蟬娟，頃刻雲遮月半邊」，指明月高掛，夜色美好，但傾刻之間，卻被烏雲遮蓋，形容會有不盡人意的狀況產生；後兩句「莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓」，意指不要怨嘆月圓之時怎會有月缺，等待烏雲離去，月圓的景色遲早會出現。用來形容國運，象徵新的一年台灣仍會有很多阻礙及困難，但是這些問題，遲早會離去。

江嘉葉透露，此籤詩蘊含明年仍有危機到來；依六爻卦來看，雙官鬼旺相，明年還是會有相當多的麻煩事情要處理。她特別警告，尤其在明年秋天，需要多加注意。她並提醒，應留意颱風、水災、地震所為台灣帶來的傷害，不過還好台灣的經濟狀況還不錯，足以支撐各方挑戰，但是富者越富，貧者越貧，貧富差距會加大，執政者需多加注意平衡。

江嘉葉提到，明年國運基本上不算是太平順，春天運勢普通，夏天福神子孫可進，預計會有一段平穩安定的時節，秋天開始有許多紛爭亂象，冬天時，執政者要好好努力，才有機會再次穩定時局。

★民俗說法，僅供參考。

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(中時新聞網)