職業籃球聯盟「P. LEAGUE+」球星譚傑龍日前驚爆私密畫面遭偷拍販售，震驚體壇，刑事局初步統計受害者除了20位以上的球員，連知名營養師、模特兒，還有今年以電影《幻愛》入圍金馬獎「最佳新演員」的「香港新男神」劉俊謙，都名列其中。警方已逮捕架設網站販售影片的32歲香港籍余姓男子（余男），以及涉嫌恐嚇球星的39歲劉姓男子（劉男），2人訊後皆被羈押，接受法律制裁。

此案不但震驚體壇，在社會上更引發熱烈討論。本刊循線取得疑似余男架設網站的雲端資料，發現被害者恐遍及台灣、大陸、香港、日本、新加坡、越南和泰國。該網站不僅仔細標註每位被害者的長相、特徵和姓名，如果主角是有知名度的人物，更是會附上報導或社群網站資料，手段相當卑劣。

本刊調查，余男在就讀私立大學期間，曾因架設同志色情網站遭逮，但他不知悔改，近年再度偽裝成正妹與網友聊天，或找來女性開視訊，引誘對方進行網愛並全程側錄，再將畫面放上架設在海外的網站，吸引會員付費觀賞以牟利。每支影片的售價為新台幣數百到數千元不等，如果是公眾人物，更可喊出近萬元高價。

在《幻愛》中演技備受肯定的劉俊謙，在香港已獲得許多獎項。（圖／光年映畫提供）

此外，余男還在銷售影片的網站附上雲端硬碟連結，買家只要點開目錄，即可看到所有余男蒐集的照片及影片縮圖，如此公開的方式，可說是相當危險。靠著販售裸照及偷拍淫片，余男多年來賺進大把鈔票，如果買家出的價碼夠高，甚至可以指定下手目標。本刊記者就在疑似余男的雲端硬碟中，發現一個名為「委託品」的資料夾，內容露骨得令人咋舌。

在該資料夾中，可發現被害者包括高人氣的型男營養師，還有被封為「超級人氣天菜」的國際男模。余男強調該模特兒臉龐帥氣、表情迷人和身材健壯，甚至有「搭配男性魅力的胸毛」，被害人在他眼中，儼然只是待價而沽的商品。

令人驚訝的是，就連今年入圍金馬獎「最佳新演員」的香港演員劉俊謙，也慘遭毒手。他對著鏡頭大方燦笑、咬舌舔唇的畫面，都被余男放上網路，還有「鵰形畢露」的內褲照，及褲子脫到一半的露股照，公眾人物的隱私可說蕩然無存。

今年三十二歲的劉俊謙主修表演，二○一六年憑舞台劇《前度》打開知名度，轉戰大銀幕演出的《幻愛》，於疫情肆虐期間上映，在香港創下新台幣五千三百萬元的票房，成績不俗。

疑似為余男所有的雲端資料中，出現了劉俊謙的資料夾，裡面有不少私密照。（圖／翻攝自網路）

在《幻愛》中，劉俊謙飾演一位思覺失調患者，在「幻想」與「現實」中遊走，片中幾場演技大爆發的戲，在香港獲得許多獎項肯定，其俊俏臉蛋更讓他被封為「香港新男神」，在台灣也小有名氣。而劉俊謙與該片女主角蔡思韵，更是從戲裡愛到戲外，假戲真做變成情侶。

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劉俊謙因拍攝《幻愛》，與該片女主角蔡思韵假戲真做，成為男女朋友。（光圖／年映畫提供）

(中時新聞網)