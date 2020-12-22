近日震驚體壇的大事，即為職業籃球聯盟「P. LEAGUE+」球星譚傑龍，驚爆私密畫面遭偷拍販售，刑事局初步統計受害者除了20位以上的球員，連知名營養師、模特兒和「BL劇男神」卞慶華都名列其中。該網站不僅仔細標註每位被害者的長相、特徵和姓名，如果主角是有知名度的人物，更是會附上報導或社群網站資料，手段相當卑劣。

卞慶華（右2）因拍攝BL劇《HIStory-圈套》而走紅，擁有不少男女粉絲。（CME提供）

在疑似余男的雲端硬碟中，本刊發現名為「卞慶華原始視訊」、「卞慶華原始自拍」等影片。因拍攝BL劇《HIStory-圈套》而走紅的卞慶華，今年八月傳出自瀆影片遭外流出，當時他出面坦承是「年少輕狂時發生的事」，並表示「當時不是藝人，透過網路單純與對方交流、交友，沒想到落入詐騙陷阱，以前使用網路非常不小心，當下太傻、太單純，秉持一顆善良的心才會被騙。」

在疑似余男的雲端資料夾中，有兩段標示為卞慶華的影片，並詳細註明影片長度及內容。（圖／翻攝自雲端資料頁面）

據了解余男在就讀私立大學期間，曾因架設同志色情網站遭逮，但他不知悔改，近年再度偽裝成正妹與網友聊天，或找來女性開視訊，引誘對方進行網愛並全程側錄，再將畫面放上架設在海外的網站，吸引會員付費觀賞以牟利。每支影片的售價為新台幣數百到數千元不等，如果是公眾人物，更可喊出近萬元高價。

影片外流後，卞慶華曾表示自己當初是以善良的心交友，沒想到會落入詐騙陷阱。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)