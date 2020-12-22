12月19日晚間，刑事警察局緊急舉行記者會，宣告破獲球星私密片外流案，並逮捕余男和劉男兩名嫌犯。警方在余男的電腦和行動硬碟中，查獲六十多段影片，懷疑被害球星超過二十人，二人訊後皆被收押，全案依妨害祕密及恐嚇取財等罪嫌送辦。

據警方表示，國內新職籃聯盟P. LEAGUE＋（PLG）的混血球星譚傑龍，十二月初向刑事局報案，表示自己十七歲時遭色情詐騙集團設局，多段自瀆影片被側錄，近年因多次受威脅而不堪其擾，決定站出來報警。

新職籃聯盟PLG日前驚爆，包括混血球星譚傑龍在內的多位球員，其私密影片與截圖被惡意外流。（圖／翻攝自譚傑龍臉書）

據悉，被余男釣魚的，除有即將登上PLG的球員，還擴及SBL、UBA與HBL等籃球聯賽球員。對此，PLG執行長陳建州心疼地表示，球員是無辜的受害者，PLG會與球員和球團共同面對，絕不任人要脅，也呼籲各界保護涉世未深的年輕球員。

PLG執行長陳建州，出面譴責余男的數位性暴力。（圖／報系資料庫）

這些屬於個人最私密的行為，被不肖分子搬上檯面，還利用他們的名氣大賺黑心錢，讓體壇及娛樂圈多名新秀人人自危。警方特別呼籲被害人能站出來指認，除了阻止犯罪分子橫行，也能警惕社會大眾，不要因一時的誘惑付出慘痛代價。

除了已報案的球星，還有不少運動員都被余男偷拍私密影片後上網販售。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)