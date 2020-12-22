檢警偵辦「館長」陳之漢遭槍擊案3個多月來，目前鎖定以兇狠著稱的竹聯幫寶和會涉有重嫌，日前更逮捕寶和會前會長邵柏傑，雖然他否認涉案，不過，檢警調卻查出邵柏傑與上櫃公司「聯合光纖通信股份有限公司」（4903）前總顧問謝嘉入私交甚篤，兩人曾涉嫌恐嚇一位打算入主該公司的知名車商。而大慶證券前董座莊隆慶2年多前指控遭謝嘉入詐走28億元，檢警日前查核比對金流後，發現其中的10億元，竟流入邵柏傑的數個個人帳戶！

在新北市擁有4家「成吉思汗健身房」的「館長」陳之漢，8月28日凌晨走出林口店時，突然遭到槍擊受傷，槍手劉丞浩落網後供稱，因不滿遭到騒擾，才會對陳之漢開槍。然而，檢警研判案情不單純，深入追查後發現，劉丞浩雖是天道盟成員，卻和竹聯幫寶和會往來頻繁，懷疑寶和會份子極有可能是陳之漢槍擊案的幕後藏鏡人。

館長陳之漢今年8月28日遭到槍擊，警方懷疑竹聯幫寶和會是幕後藏鏡人。（圖／翻攝館長臉書）

本刊調查，警方10月間兵分10路搜索，陸續約談寶和會現任會長林修伯、副會長梁智勝和幹部施俊吉，訊後林、梁兩人分以300萬元及100萬元交保，施俊吉則遭羈押禁見。

檢警清查金流後，懷疑寶和會涉及多起槍擊案、網路詐欺、暴力介入土方工程等案，約有35名受害者，不法所得近500萬元。12月8日，檢方再度發動突襲，逮回寶和會前會長邵柏傑等5人。弔詭的是，這次與邵柏傑一起被捕的嫌犯中，其中1位是上櫃公司「聯合光纖通信股份有限公司」（聯光通）的前總顧問謝嘉入。

據悉，44歲的邵柏傑綽號「小寶」，他雖然在2018年卸下會長一職，但對於寶和會的實際運作，仍有極大影響力，堪稱是地下領袖。。

檢警查出邵柏傑涉介入聯光通經營權之爭。嘉義中古車商許明環（現改名許榮唐）今年打算入主聯光通，邵得知許的意圖後，透過謝嘉入告知許「聯光通是寶和會的地盤」，索取2000萬元的保護費；許以為交錢就能成功，卻再度遭到邵柏傑恐嚇「會開槍打死不遵守約定者」。

本刊調查，許明環號稱「嘉義中古車天王」，兼營貸款融資服務，在3年前「快取寶吸金140億元」一案中，他就是快取寶主嫌孫岳澤的金主。許明環在中部地區結識很多政商、檢警調官員，與嘉義地方派系「蕭家班」也有淵源，邵柏傑竟然敢在太歲頭上動土，氣焰果真十分囂張。

大慶莊家靠著房地產崛起，因擦擦筆盜領案，讓3兄弟莊隆文（左起）、莊隆慶及莊隆昌的家族事業重挫。（圖／翻攝自莊隆慶臉書）

檢警透露，邵柏傑與謝嘉入是舊識，兩人不僅在今年涉入聯光通的經營權之爭；3年前也捲入聯光通、專門生產3C電子產品上市公司「捷泰精密工業」（6165）的炒股案，台北地檢署指揮調查局台北市調查處調查至今。

檢調偵辦聯光通、捷泰機密工業等炒股案後，發現滿天飛的金流，幾乎都與前大慶證券董事長莊隆慶2年多前自爆遭謝嘉入訛詐的28億元有關，一度約談莊隆慶到案說明。據悉，該28億元被切割成兩大塊金流，其中的18億元流進謝嘉入和股市名人鄧福鈞、鄭光育等人的口袋，剩下的10億元則分批進到邵柏傑多個個人帳戶。

針對謝嘉入與邵柏傑被控涉入的不法情事，以及28億元金流的流向，台北地檢署表示，由於偵查不公開，無法說明。

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(中時新聞網)