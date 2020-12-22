今年8月，成吉思汗健身館「館長」陳之漢遭槍擊，因法社會不少討論，警方事後查出竹聯幫寶和會涉有重嫌。檢警同時發現，寶和會前會長邵柏傑近年在台北市忠孝東路4段開設兩家公司，經營投資不動產和土方等買賣等生意，似乎要將寶和會洗白為一般中小型企業。但2013年的立法院旁槍擊案、2018年台北市中山區土方公會理事長遭開槍案，以及2019年台北市內湖區1家建設公司槍擊事件，直到館長中槍等，全都直指與邵柏傑有關，但他悉數否認。

檢警12月8日再對竹聯幫寶和會進行掃蕩，一起與寶和會前會長邵柏傑被捕的嫌犯中，其中1名竟是上櫃公司「聯合光纖通信股份有限公司」（4903）的前總顧問謝嘉入。

檢警透露，邵柏傑與謝嘉入是舊識，兩人不僅在今年涉入聯光通的經營權之爭；3年前也捲入聯光通、專門生產3C電子產品上市公司「捷泰精密工業」（6165）的炒股案。

警方查出寶和會從事酒店圍事、介入公司經營權及土方經營。（圖／報系資料照）

接近莊家的人士透露，莊隆慶在友人介紹下認識謝嘉入，當時謝從事手機買賣，自稱與出身基隆的前立委謝國樑家族有親戚關係。由於謝口若懸河能言善道，莊豪邁大器交遊廣闊，兩人一拍即合相當投緣，甚至曾一起到澳門賭場玩樂；另有媒體報導，莊有次投資失利時，謝還幫忙調度資金。

該人士進一步指出，莊隆慶、謝嘉入、邵柏傑三人過去關係很不錯，邵只要有空，一定會陪伴其他兩人四處走跳，莊也以「小寶」稱呼邵。至於莊是否透過謝結識邵，則不得而知。

2017年間，謝嘉入遊說莊隆慶投資聯光通和捷泰等公司，當時莊礙於大慶證券董事長的身分而婉拒投資，但在謝以「方便資金周轉」為由懇託下，莊基於信任，交出簽了名的一張張支票，其中有許多空白支票。孰料，莊就此陷入一連串的夢魘，最後自爆遭詐騙28億元及跳票21億元事件。

謝嘉入後來靠著莊隆慶的「支票大軍」籌到資金，成功入主聯光通，不僅自己當起總顧問，還找人擔任董事長，當年聯光通舉辦尾牙宴時，邵柏傑也受邀出席。

莊自爆被謝嘉入訛詐28億元後，謝與莊就此部分在檢方偵查時各執一詞，但檢警調清查聯光通、捷泰炒股案金流時，發現28億元竟分別流入謝嘉入、邵柏傑等人帳戶，比較神奇的是，其中有10億元分批流進邵數個個人帳戶中。

針對謝嘉入與邵柏傑等人被控涉入的不法情事，以及28億元金流的流向，台北地檢署表示，由於偵查不公開，無法說明。

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(中時新聞網)