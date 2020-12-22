為了元旦萊豬進口政策，行政院昨（21）日中午舉行行政立法協調會報，呼籲綠委要一致投票。

不過，隨著萊豬叩關倒數，肉品進口商的銷售量逐月遞減，本月初也更不得不自救，宣示將不進口萊豬，更預估明年二月進口肉品數字恐接近零，將這場萊豬危機堪比為過去口蹄疫以及禽流感時期的畜牧損害。

行政院昨天討論本周四立法院表決萊豬行政命令等11案，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬轉述，行政院長蘇貞昌以去年同婚專法表決為例，要綠委「一致投票」，堅守價值。

「萊豬掀起的食安風暴，絕對比政府想像得嚴重，只要是進口豬肉，不管有沒有含萊劑，老早就被消費者列為『不受歡迎』肉品！」中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來透露，這波危機堪比過去他們經歷的畜牧損害。

四十多年前，李春來是日人在台屠鴨廠的負責人，後來接收屠鴨廠，也兼營屠雞和肉品進口，期間歷經口蹄疫和禽流感，「當時肉品不能外銷，屠宰業一籌莫展，兩隻腳、四隻腳的，大家都非常怕；禽流感高峰的時候，時間一到就得下刀屠宰，深怕下一秒就染疫，然而，屠宰量增加卻沒人買，一來一往倉庫囤了大批肉品，如今萊豬政策讓我想起當年肉品滯銷的慘況。」

面對萊豬即將攻台，豬肉製品攤商紛紛自主標示產地，要讓消費者採買更安心。（圖／報系資料照）

另一名以進口豬肉為大宗的進口商則說：「之前我們每個月可以銷售十公噸以上的進口豬肉，風風光光，但自從小英政府今年八月宣布開放萊豬後，訂單立刻下滑，九月和十月銷量暴跌到七公噸，十一月更創下歷史新低，只有五公噸。」

「再這樣下去會死人啦！近幾個月來，大部分的餐廳業者都將肉源換成國產豬肉，進口豬肉的銷售業績持續探底，有同業甚至幾乎停擺，真的是苦哈哈，大家真的都很痛苦，卻又不敢說。」該肉品進口商認為，明年二月進口數字很可能接近零。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)